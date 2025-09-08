Critica a Morena y lo echan

Así que Eduardo Cervantes, primer dirigente de Morena en la Ciudad de México, fue removido del programa Formación de Formadores en la capital. Esto ocurrió luego de que el también fundador del guinda lanzara una serie de críticas a la falta de democracia interna “y al hecho de que muchos de sus miembros en posiciones de poder son contrarios a los fundamentos y objetivos del proyecto de transformación de nuestro país político”. Cervantes, nos comentan, acusa una lamentable acción de autoritarismo, censura “y castigo al trabajo colectivo de formación política que se venía realizando”. Y señala que detrás se encuentran Héctor Díaz-Polanco, actual presidente del partido en la ciudad, y algunos integrantes del comité ejecutivo estatal. Por lo pronto, nos cuentan, la decisión ha generado una oleada de críticas a Morena, pero también voces más del sistema que dicen que podrá seguir criticando…, pero en sus redes.