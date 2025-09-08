Resultó ser simpatizante del Partido Verde Ecologista de México la joven Victoria Montes de Oca, quien el sábado confrontó al morenista Gerardo Fernández Noroña durante un encuentro juvenil, por la “incongruencia” del legislador al hablar de austeridad y tener una residencia de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, además de acusarlo de misógino por el trato que le dio a la panista Lilly Téllez cuando fue presidente del Senado. ¿Qué tiene de singular esto? Bueno, pues, que el Verde es una de las fuerzas políticas que mantiene alianza con los guindas tanto en lo electoral como en el Poder Legislativo y a nivel estatal. Así que en una de ésas resulta que se trató de fuego amigo. Lo que es un hecho es que siguen levantando polvaredas los dichos del morenista, quien en medio del escándalo por su casota de 12 millones en Tepoz, sostuvo que defiende los postulados del compañero López Obrador, aunque luego aclaró que es el tabasqueño y no él el austero. ¿Así o más clara la bandera? Uf.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Archiven la foto