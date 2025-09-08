Hoy, paquete económico

Y será hoy a las ocho de la noche que la Secretaría de Hacienda entregue el Paquete Económico 2026 al Congreso. La principal novedad hasta ahora esperada en ese espacio legislativo es la eliminación de la deducción de impuestos por parte de instituciones bancarias al IPAB, institución heredera del Fobaproa, y que fue central en el escándalo del rescate bancario de los años 90. Ese ajuste fue informado por la Presidenta Claudia Sheinbaum en días pasados. Con eso se espera que haya ingresos extra para el Gobierno por 10 mil millones de pesos anuales. Otro de los rubros sobre los que ha habido pequeños adelantos es el relacionado con la modificación del decreto para la regularización de autos chocolate. Y, finalmente, que se prevé un aumento para el presupuesto de proyectos científicos. Al respecto, nos comentan, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, ha señalado que confía en que el paquete “reflejará la visión social de la Presidenta”.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Fuego amigo