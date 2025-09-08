¡Aprovecha las mejores ofertas!

Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 9 de septiembre

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Martes de frescura Walmart HOY
Martes de frescura Walmart HOY Foto: Canva
Por:
Mariel Caballero

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 9 de septiembre te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

  • Plátano Chiapas: $8.90 MXN por kilo
  • Sandía roja: $12.90 MXN por kilo
  • Jitomate saladet: $19.90 MXN por kilo
  • Aguacate Hass: $34.90 MXN por kilo; también disponible en malla de 5 piezas por el mismo precio
  • Cerezas (454 g): $49.90 MXN
  • Ciruela importada: $59.00 MXN por kilo
  • Perón Golden Chihuahua: $29.90 MXN por kilo
  • Manzana Granny Smith: $29.90 MXN por kilo
  • Manzana Gala: $39.90 MXN por kilo
  • Pera de Anjou: $29.90 MXN por kilo
  • Pera Bosc: $29.90 MXN por kilo
  • Naranja: $39.90 MXN por kilo
  • Jícama: $19.90 MXN por kilo
  • Toronja: $29.90 MXN por kilo
  • Pepino: $19.90 MXN por kilo
  • Limón sin semilla: $19.90 MXN por kilo
  • Nectarina amarilla: $49.90 MXN por kilo
  • Tuna blanca: $29.90 MXN por kilo
  • Durazno amarillo importado: $49.90 MXN por kilo
  • Cebolla blanca: $19.90 MXN por kilo
  • Papa blanca Alfa: $19.90 MXN por kilo
  • Mango paraíso: $29.90 MXN por kilo
  • Chile poblano: $29.90 MXN por kilo
  • Uva red globo: $29.90 MXN por kilo)
  • Kiwi verde: $59.00 MXN por kilo
  • Champiñones: $69.00 MXN por kilo
  • Lechuga romana: $19.90 MXN la pieza

Carnes, Pollo y Pescados

  • Filete de tilapia: $115.00 MXN por kilo (aproximadamente 800–900 g por charola)
  • Carne molida de res 90/10: $159.00 MXN por kilo (aproximadamente 700–800 g por charola)
  • Cubitos de atún Dolores Aleta Amarilla (200 g congelado): $64.00 MXN
Verdura fresca
Verdura fresca ı Foto: Pixabay

