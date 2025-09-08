Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 9 de septiembre

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.
Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 9 de septiembre te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.
Frutas y Verduras
- Plátano Chiapas: $8.90 MXN por kilo
- Sandía roja: $12.90 MXN por kilo
- Jitomate saladet: $19.90 MXN por kilo
- Aguacate Hass: $34.90 MXN por kilo; también disponible en malla de 5 piezas por el mismo precio
- Cerezas (454 g): $49.90 MXN
- Ciruela importada: $59.00 MXN por kilo
- Perón Golden Chihuahua: $29.90 MXN por kilo
- Manzana Granny Smith: $29.90 MXN por kilo
- Manzana Gala: $39.90 MXN por kilo
- Pera de Anjou: $29.90 MXN por kilo
- Pera Bosc: $29.90 MXN por kilo
- Naranja: $39.90 MXN por kilo
- Jícama: $19.90 MXN por kilo
- Toronja: $29.90 MXN por kilo
- Pepino: $19.90 MXN por kilo
- Limón sin semilla: $19.90 MXN por kilo
- Nectarina amarilla: $49.90 MXN por kilo
- Tuna blanca: $29.90 MXN por kilo
- Durazno amarillo importado: $49.90 MXN por kilo
- Cebolla blanca: $19.90 MXN por kilo
- Papa blanca Alfa: $19.90 MXN por kilo
- Mango paraíso: $29.90 MXN por kilo
- Chile poblano: $29.90 MXN por kilo
- Uva red globo: $29.90 MXN por kilo)
- Kiwi verde: $59.00 MXN por kilo
- Champiñones: $69.00 MXN por kilo
- Lechuga romana: $19.90 MXN la pieza
Carnes, Pollo y Pescados
- Filete de tilapia: $115.00 MXN por kilo (aproximadamente 800–900 g por charola)
- Carne molida de res 90/10: $159.00 MXN por kilo (aproximadamente 700–800 g por charola)
- Cubitos de atún Dolores Aleta Amarilla (200 g congelado): $64.00 MXN
