Semana Nacional de la Salud 2025: ¿Qué es y qué servicios gratuitos puedo encontrar?

La salud es lo más importante, pues ésta es la base de una vida digna y activa. Por ello, es importante cuidar nuestra salud, monitorearla, prevenir enfermedades y, desde luego, atender aquellas que hayamos encontrado. Para ello el Gobierno federal apoya a la población con la Semana Nacional de la Salud.
Este evento consiste en una serie de jornadas que se realizan en todo el país con el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia de una buena salud y qué es posible llevar a cabo para conseguirla.
Pero ¿sabías que también hay actividades y servicios gratuitos? Si estás pensando en atender un tema de salud y quizá no te habías dado la oportunidad, por falta de tiempo o recursos, éste puede ser el momento que estabas esperando.
Capitán Abraham Jeremías Pérez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, se suicida
Fecha, lugares y actividades de la Semana Nacional de la Salud 2025
La Semana Nacional de la Salud es una iniciativa del Gobierno de México para acercar información y servicios de salud a la población mexicana.
En 2025, la Semana Nacional de Salud se extiende desde el 6 hasta el 13 de septiembre, con actividades y jornadas informativas en las 32 entidades de la república. Durante este periodo, se espera la realización de más de 30 mil acciones de prevención para 20 millones de personas, entre detección temprana de enfermedades, promoción de hábitos saludables, entre otras.
Entre las actividades gratuitas que destacan durante la Semana Nacional de la Salud se encuentran:
- Ferias de salud con consultas médicas, vacunación gratuita y toma de glucosa, presión arterial e índice de masa corporal
- Talleres y pláticas educativas sobre alimentación saludable, actividad física, prevención de enfermedades como diabetes e hipertensión, salud mental y sexualidad
- Detección oportuna de enfermedades crónicas y transmisibles
- Campañas de prevención de enfermedades transmitidas por vectores (dengue, chikungunya)
- Acciones de orientación para la promoción de estilos de vida saludables y prevención de adicciones
- Actividades en escuelas, centros de trabajo y comunidades para impulsar la salud pública y la equidad en acceso a servicios
- Seminarios y foros académicos sobre salud pública y temas actuales, algunos con participación internacional
Cada uno de los 32 estados y, al interior, cada municipio o alcaldía, es el responsable de organizar y difundir los eventos de la Semana Nacional de la Salud. Por ejemplo, en la Ciudad de México es la Secretaría de Salud la que ha informado sobre las campañas de vacunación y similares, así que se recomienda que sigas los canales oficiales de tu municipio, entidad o alcaldía para más información.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
am