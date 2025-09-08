Semana Nacional de la Salud 2025: ¿Qué es y qué servicios gratuitos puedo encontrar?

La salud es lo más importante, pues ésta es la base de una vida digna y activa. Por ello, es importante cuidar nuestra salud, monitorearla, prevenir enfermedades y, desde luego, atender aquellas que hayamos encontrado. Para ello el Gobierno federal apoya a la población con la Semana Nacional de la Salud.

Este evento consiste en una serie de jornadas que se realizan en todo el país con el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia de una buena salud y qué es posible llevar a cabo para conseguirla.

Destacó 5 puntos clave de esta jornada:



1. Prevención y control de enfermedades para identificar riesgos a la salud

2. Acciones de intervención a la salud en etapas tempranas, en niñas, niños y adolescentes, en embarazos y en salud mental.

3. Atención a determinantes de la

Pero ¿sabías que también hay actividades y servicios gratuitos? Si estás pensando en atender un tema de salud y quizá no te habías dado la oportunidad, por falta de tiempo o recursos, éste puede ser el momento que estabas esperando.

Fecha, lugares y actividades de la Semana Nacional de la Salud 2025

La Semana Nacional de la Salud es una iniciativa del Gobierno de México para acercar información y servicios de salud a la población mexicana.

¿Tus hijas o hijos ya cuentan con la vacuna contra el sarampión? 💉



Si no es así, vacúnalos cuanto antes. Acude al centro de salud más cercano y solicita su aplicación. 🏥💉



Conoce más en ➡️ https://t.co/kXlSeR9qm5



¡Vacunar salva vidas! #VacunarEsAmar ♥️ pic.twitter.com/mdryFiKIPa — SALUD México (@SSalud_mx) September 8, 2025

En 2025, la Semana Nacional de Salud se extiende desde el 6 hasta el 13 de septiembre, con actividades y jornadas informativas en las 32 entidades de la república. Durante este periodo, se espera la realización de más de 30 mil acciones de prevención para 20 millones de personas, entre detección temprana de enfermedades, promoción de hábitos saludables, entre otras.

Entre las actividades gratuitas que destacan durante la Semana Nacional de la Salud se encuentran:

Ferias de salud con consultas médicas, vacunación gratuita y toma de glucosa, presión arterial e índice de masa corporal

Talleres y pláticas educativas sobre alimentación saludable, actividad física, prevención de enfermedades como diabetes e hipertensión, salud mental y sexualidad

Detección oportuna de enfermedades crónicas y transmisibles

Campañas de prevención de enfermedades transmitidas por vectores (dengue, chikungunya)

Acciones de orientación para la promoción de estilos de vida saludables y prevención de adicciones

Actividades en escuelas, centros de trabajo y comunidades para impulsar la salud pública y la equidad en acceso a servicios

Seminarios y foros académicos sobre salud pública y temas actuales, algunos con participación internacional

¿Recuerdas cuándo fue la última vez que te vacunaste contra el sarampión? 🤔



Si la respuesta es "no estoy seguro", ¡vacúnate! En la Ciudad de México estamos aplicando refuerzos para personas de 10 a 49 años.#RefuerzoSarampión #SaludCDMX pic.twitter.com/GJBaAKQQhf — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 8, 2025

Cada uno de los 32 estados y, al interior, cada municipio o alcaldía, es el responsable de organizar y difundir los eventos de la Semana Nacional de la Salud. Por ejemplo, en la Ciudad de México es la Secretaría de Salud la que ha informado sobre las campañas de vacunación y similares, así que se recomienda que sigas los canales oficiales de tu municipio, entidad o alcaldía para más información.

