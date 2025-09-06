Brugada encabeza arranque de Semana Nacional de Salud en CDMX; convoca a vacunarse contra el sarampión

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, con personal del sector Salud de la Ciudad de México.

Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la secretaria de Salud, Nadine Gasman Zylbermann, y el director general del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades, Rafael Ricardo Valdez Vázquez, encabezaron el inicio de la Semana Nacional de Salud Pública y la Jornada de Vacunación, que se realizará del 6 al 13 de septiembre con el objetivo de construir un gran esquema de prevención.

En el Monumento a la Revolución, donde arrancó la Jornada Nacional de Salud, la mandataria capitalina invitó a la población a vacunarse contra el sarampión, reforzar la vacuna tanto en niños como en adultos en alguno de los centros de salud, en los planteles escolares de educación básica o en los kioscos que se instalarán en diferentes puntos de la ciudad para evitar contagios.

“Quiero convocar a la población a que se vacune, a toda la población de la Ciudad de México que se vacune contra el sarampión; de seis meses a 50 años de edad, hay vacunas suficientes para lograrlo”, enfatizó Brugada.

Arranca la Semana Nacional de Salud Pública y la Jornada de Vacunación en la Ciudad de México. ı Foto: Cortesía

Expuso que serán mil profesionales de salud quienes se encargarán de la vacunación; 600 en las escuelas de educación básica de la ciudad, desde jardín de niños hasta secundaria, y los otros 400 vacunadores estarán en distintas partes de la ciudad, en lugares estratégicos con kioscos de vacunación.

“Si se logra garantizar vacunas para todas las personas, por ejemplo de sarampión, se estará garantizando que las personas no se enfermen y si llegasen a contagiarse de sarampión, podrán acudir a los hospitales” Clara Brugada, Jefa de Gobierno



Reiteró que en la Ciudad de México también se trabaja en atender otros temas de salud, como lo es la diabetes, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, entre otras.

Brugada recordó que con el programa Salud que Late Desde los Hogares, que va casa por casa, se visita a las familias para presentarles algunas propuestas y puedan cambiar sus hábitos como consumir menos bebidas azucaradas y beber más agua potable, tanto en las escuelas y hogares, además de hacer algún tipo de actividad deportiva.

“Hago un llamado también a la población a que cambiemos nuestros hábitos. Que no consumamos más alimentos azucarados, bebidas azucaradas” , exhortó, y añadió que en el caso de que haya una persona que es pre-diabética se apoyará a la familia a que se realicen actividades conjuntas para que la situación cambie.

La Semana Nacional de la Salud Pública se realizará del 6 al 13 de septiembre, tiempo en que personal de las instituciones de Salud, federal y de la Ciudad de México brindarán diversos servicios, entre ellos:

Atención y prevención de adicciones

Salud sexual y reproductiva

Detección de sífilis y VIH

Dalud mental y consumo de sustancias

Detección de violencia

Información sobre la menstruación digna, sobre menopausia, interrupción legal del embarazo

Detección de diabetes, obesidad e hipertensión

Prevención de cáncer de mama, cérvicouterino y de próstata

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada. ı Foto: Cortesía

Al tomar la palabra, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, destacó que la Semana Nacional de Salud tiene como vocación fortalecer la campaña de vacunación contra el sarampión, enfermedad contagiosa que se previene de manera sencilla con la aplicación de la vacuna.

La titular de Salud subrayó que en México se enfrentan tres principales desafíos de salud: la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Recordó que 70 por ciento de la población adulta vive con sobrepeso u obesidad, cerca de 30 por ciento presenta hipertensión y alrededor de 14 por ciento padece diabetes. A ello se suma la importancia de atender la salud mental y de proteger a la niñez frente a enfermedades prevenibles.

La funcionaria explicó que las actividades de esta Semana Nacional de Salud se estructuran en cinco ejes centrales:

Prevención y control de enfermedades Salud materna, infantil y adolescente Mental y bienestar Determinantes sociales de la salud Participación comunitaria y promoción de entornos saludables

Resaltó el impulso de la Jefa de Gobierno para consolidar una ciudad más saludable, donde la prevención y el cuidado cotidiano son ejes de la política pública.

“Estamos construyendo una ciudad que produce salud y bienestar para todas y todos. La salud no sólo está en los hospitales, también en los hogares, en las calles y en las comunidades”, afirmó Gasman.

Por su parte, el director general del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades, Rafael Ricardo Valdez Vázquez, dijo que la tarea del sector salud es una responsabilidad colectiva compartida por instituciones como familias y comunidades enteras.

“Este año la Semana Nacional de Salud se renueva con una visión más integral, comunitaria e intersectorial, reconociendo que la salud está determinada por lo que comemos, vivimos, cuánto nos movemos, cómo gestionamos nuestras emociones y qué decisiones tomamos cada día”, indicó Valdez Vázquez.

En esta edición de la Semana Nacional de Salud se abordarán tres compromisos muy claros: Hoy y mañana sin comida chatarra, hoy y mañana hago ejercicio, hoy y mañana sin bebidas azucaradas .

“No se trata de prohibición, sino de elecciones conscientes, se trata de crear una cultura del autocuidado desde la infancia; nuestras escuelas, hogares espacios públicos y centros de trabajo, porque está demostrado que estas tres decisiones redundan de manera significativa en riesgos de enfermedades crónicas”, expuso Valdez Vázquez.

cehr