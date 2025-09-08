Sheinbaum va por presupuesto de 10.1 billones de pesos

En su segundo Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación presentado ante el Congreso de la Unión, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha propuesto un gasto superior a los 10 billones de pesos.

De acuerdo con el documento entregado esta noche ante el Congreso de la Unión, se sugieren erogaciones para el 2026 por 10 billones 193 mil 683 millones 700 mil pesos.

Contenidos del Paquete Económico 2026. ı Foto: Captura de Pantalla

Por ramos, para los autónomos se propone un presupuesto por 149 mil 220 millones 238 mi mil 722 pesos, de los cuales la mayor parte se dirigen al Poder Judicial, con 85 mil 960 millones 228 mil 646 pesos, así como el Instituto Nacional Electoral (INE), que solicitó 22 mil 837 millones 221 mil 581 pesos.

En cuanto a las dependencias del Poder Ejecutivo, se contemplan 2 billones 445 mil 888 millones 923 mil 876 pesos, de los que la bolsa más grande será para la Secretaría del Bienestar, actualmente encargada de la dispersión de programas sociales entre la población, como becas y pensiones, a la que se propone destinar 674 mil 510 millones 24 mil 515 pesos.

En un segundo puesto con el presupuesto más grande están la Secretaría de Educación Pública (SEP), con 513 mil 15 millones 627 mil 933 pesos; la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), con 170 mil 753 millones 142 mil 93 pesos; la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con 153 mil 539 millones 261 mil 639 pesos.

Secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, entrega el Paquete Económico 2026. ı Foto: David Patricio / La Razón

Dentro de este ramo, los montos más bajos sugeridos son para la Consejería Jurídica del Ejecutivo, actualmente a cargo de la exfiscal capitalina, Ernestina Godoy Ramos, con 153 millones 145 mil 398 pesos, así como la Oficina de la Presidencia de la República, con 800 millones 455 mil 608 pesos y los tribunales agrarios, que, de aprobarse este proyecto, tendrían 895 millones 339 mil 171 pesos.

Ahora que se ha recibido la propuesta del gasto a realizarse en 2026 por parte de la Federación, la Cámara de Diputados tiene hasta el 15 de noviembre para aprobarlo, mientras que la Ley de Ingresos tiene como límite el 20 de octubre en la Cámara baja, y para el 31 de octubre en el Senado.

