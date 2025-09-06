¿Hay clases el 15 Y 16 de septiembre en México? Esto dice la SEP

El 16 de septiembre es feriado oficial, por lo que no hay clases.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el próximo martes 16 de septiembre no habrá clases en las escuelas públicas ni privadas de educación básica, debido a la conmemoración de la Independencia de México, considerado descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Ante la duda de si el descanso abarcaría también el lunes 15, el calendario escolar 2025-2026 de la SEP recuerda que el único día sin clases será el martes 16 de septiembre.

¿Por qué no hay clases el martes 16 de septiembre?

A diferencia del 15 de septiembre, el martes 16 no habrá clases de manera oficial esto con motivo del 215 aniversario de la Independencia de México.

La SEP aclaró que se trata de una jornada normal, aunque en la mayoría de los planteles se llevan a cabo actividades conmemorativas, como festivales, actos cívicos, representaciones históricas y convivencias entre la comunidad escolar.

En algunos casos, directivos o autoridades locales pueden optar por suspender actividades ese día, pero es decisión interna y no está establecido en el calendario oficial.

El calendario de la SEP contempla descanso el viernes 26 por sesión del Consejo.

¿Habrá megapuente por el 15 de septiembre?

Millones de familias esperan un megapuente vacacional porque algunos planteles deciden suspender las actividades escolares el 15 de septiembre ; sin embargo, esta medida depende de cada institución.

Por esto, los padres de familia deben de estar al pendiente de los aviso que den en la escuela, ya que la SEP únicamente reconoce como feriado el 16 de septiembre, mientras que el día 15 se mantiene como hábil.

¿Pagan doble por trabajar el 16 de septiembre?

En defensa de los derechos laborales, la Procuraduría Federal del Trabajo (Profedet) explica cómo se deben pagar los días festivos en México, según la Ley Federal del Trabajo.

En su artículo 75, establece que los trabajadores que prestan sus servicios en día de descanso obligatorio, en este caso el 16 de septiembre, tendrán derecho a recibir su pago del día más el doble.

Asimismo quienes trabajen el día 15 de septiembre deben recibir su salario normal.

