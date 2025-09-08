Van universidades y se acaba viacrucis

Nos piden echar una mirada a los proyectos en ciernes en el oriente del Estado de México y en particular el de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, y es que resulta que la Presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez ya confirmaron que en la entidad mexiquense se construirán tres planteles: uno en Naucalpan, otro en Chalco y uno más en Chimalhuacán. Con ello se habla de más de 4 mil 600 estudiantes beneficiados en la primera etapa. Entre los objetivos de los proyectos claramente están el acabar con los traslados interminables y la exclusión educativa. Es sabido que por angas o mangas, durante años, gobiernos mexiquenses dejaron a su suerte a miles de jóvenes. Parece que la cosa ahora es distinta y que pasará poco tiempo para que se acabe el viacrucis de muchos estudiantes mexiquenses. Pendientes.