Acosan a estudiante

Resulta que Victoria Montes de Oca, la joven que tuvo la osadía de contravenir en un evento público al senador Gerardo Fernández Noroña, está pagando las consecuencias de su atrevimiento, con una campaña de odio en redes sociales. La joven publicó un video, en el que denunció que desde el pasado sábado ha recibido “ataques, burlas y acoso”, por “el simple hecho de cuestionar y pensar diferente”. Durante un foro realizado el sábado, Victoria le dijo a Noroña, palabras más, palabras menos, que en dónde estaba la congruencia entre el discurso de austeridad y su casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, lo que no le perdonaron los seguidores del morenista, quienes desde entonces no la han dejado en paz. Entre los que han replicado los mensajes con burlas y descalificaciones hacia la universitaria están varios de los youtubers que, desde el sexenio pasado, son asiduos asistentes a la conferencia matutina de Palacio Nacional. Así las cosas.

