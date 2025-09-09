Alcalde alcahuete

Quien tiene un concepto muy singular de la autonomía municipal es el alcalde de Salina Cruz, Oaxaca, Daniel Méndez Sosa. Ayer circuló en redes sociales un video en el que se aprecia que, el pasado viernes, el funcionario acudió a un puesto de revisión para liberar a su director de Pesca, José Alfredo Jiménez, quien estaba detenido por conducir con unas copas de más. Ante los policías estatales, el edil argumentó que se violaba la autonomía de Salina Cruz y presionó a los uniformados hasta que soltaron al infractor. Por cierto, nos recuerdan que Daniel mostró su vocación de chapulín previo a las elecciones de 2024 para poder reelegirse, pues, ante la negativa de Morena de volverlo a postular, se fue al PT. Hay quienes creen que el rescate que hizo de su funcionario forma parte de la labor de zapa en contra del guinda y del gobierno estatal, pese a que el partido rojoamarela forma parte de la 4T, lo que equivale a golpeteo amigo. ¿Será?