Audiencias en Segob

Nos hacen ver que, la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, jugará un papel fundamental en el proceso de reforma electoral que está por arrancar. A partir del miércoles 17 de septiembre iniciarán las audiencias públicas, con la expectativa de que se realicen tres por semana. Si bien estos ejercicios estarán coordinados por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, el hecho de que los trabajos se realicen en el Palacio de Cobián implica el reconocimiento de la Segob como la dependencia rectora de la política interna y de la gobernabilidad del país. Un dato relevante es que las audiencias serán abiertas a todos los ciudadanos que se inscriban a través de un micrositio, el cual se dará a conocer este martes. Se espera que estas audiencias concluyan en el mes de diciembre y que las propuestas planteadas se integren en un primer borrador, que estará listo en enero de 2026. Pendientes.