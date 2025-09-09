¿Caballo negro en Zacatecas?

En los corrillos políticos toma fuerza la versión de que, ante el trabuco en que se ha convertido la sucesión en Zacatecas, las cúpulas de Morena contemplan postular como sucesor de David Monreal a un personaje ajeno a los grupos en pugna. La idea que tienen algunos altos mandos es optar por un relevo generacional, a través del diputado federal Ulises Mejía Haro. Se trata de un joven empresario, que fue alcalde de la capital de 2018 a 2021, y que es ajeno al desgaste que han sufrido las figuras más conocidas de la entidad. La decisión no está tomada, pero el tema está sobre la mesa. En cuanto a la oposición, tampoco hay claridad pues, además de los alcaldes de Zacatecas y Fresnillo, el primero del PAN y el segundo del PRI, la senadora priista Claudia Anaya también tiene la mano levantada. Lo único seguro, hasta el momento, es que en Zacatecas se perfila, desde ahora, una contienda cerrada, con posibles rupturas en los dos frentes. Atentos.

