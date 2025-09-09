Corrigen plana a Melgar

No pasaron ni 24 horas de la declaración del senador del PVEM, Luis Armando Melgar Bravo, respecto a que se podría dar una ruptura con Morena en 2027 porque en el guinda “hay ratas”, para que la dirigente nacional de su partido, Karen Castrejón, le corrigiera la plana. Ayer, la líder del Tucán ratificó la alianza de esta fuerza política “con la transformación”. Recordó que hace unos días dejó claro, desde la tribuna, que “nuestro partido es, y seguirá siendo, un aliado de la Presidenta Claudia Sheinbaum”. En un tono similar se expresó el también senador Manuel Velasco, uno de los principales liderazgos del Verde. Quienes conocen de cerca al PVEM aseguran que, si bien existe la posibilidad de que este partido compita sin alianzas en algunas entidades, la decisión será tomada en su momento por los órganos de dirección correspondientes. Mal hacen, nos dicen, quienes buscan espantar con el petate del muerto en función de su agenda personal. Tsss.