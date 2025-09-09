Golpe de la CDMX

Algo para destacar, nos comentan, es la detención de María de los Ángeles “N” y Samantha “N”, alias La Sam, viuda e hija, respectivamente, de Jesús “N”, El Ojos, exlíder del Cártel de Tláhuac. Lo que se conoce es que, tras ser abatido el capo por elementos de la Armada el 20 de julio de 2017, su viuda asumió el mando de la organización delictiva y entró en disputa con La Unión Tepito y con el grupo Los Rodolfos por el control de los mercados ilícitos en la demarcación, lo que generó mucha violencia. Al parecer, la hija de El Ojos era la operadora financiera de lo que quedó del Cártel de Tláhuac y se dedicaba a la distribución y venta de narcóticos en el oriente de la CDMX y en el municipio mexiquense de Chalco. Ambas mujeres fueron capturadas mediante un operativo conjunto entre personal de la Fiscalía capitalina y de su similar del estado de Hidalgo. Un ejemplo más, nos dicen, de la eficacia de la coordinación institucional. Ahí el dato.