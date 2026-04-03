Sólo 16 playas del Golfo de México reportan presencia de hidrocarburos durante Semana Santa.

Un operativo interinstitucional integrado por dependencias federales, estatales y municipales mantiene brigadas permanentes de limpieza y monitoreo en playas del Golfo de México, tras la presencia de hidrocarburos detectada desde inicios de marzo en el litoral. Solo 16 de éstas presentan alguna afectación.

El Grupo Interinstitucional (GI) —conformado por las secretarías de Marina, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, así como por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Petróleos Mexicanos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca— informó que actualmente se realizan acciones en 48 playas de Veracruz, Tabasco y Campeche.

De estas, 32 ya no presentan arribazón de hidrocarburos, gracias a trabajos intensivos de limpieza, contención y monitoreo. Siete de estas playas se ubican en Tabasco y 25 en Veracruz.

Para atender la emergencia ambiental, 3 mil 145 elementos de distintas instituciones participan en el operativo, en el que también se han desplegado 25 buques y embarcaciones, 48 vehículos, nueve aeronaves, tres drones aéreos y tres drones submarinos.

Las autoridades informaron que se han instalado 2 mil metros de barreras de contención, además de realizar 475 recorridos en más de 630 kilómetros de costa y operaciones marítimas y aéreas, incluidos sobrevuelos de reconocimiento en la zona de Cantarell.

Hasta el momento se ha logrado recolectar 889.4 toneladas de hidrocarburo, mediante procesos manuales y mecánicos, residuos que posteriormente son manejados bajo protocolos ambientales para su adecuada disposición final.

Además, se mantiene un monitoreo constante de corrientes marinas y condiciones meteorológicas, con el objetivo de optimizar las operaciones de limpieza y evitar la expansión del contaminante hacia otras zonas del litoral.

En paralelo, Petróleos Mexicanos (Pemex) desplegó 780 trabajadores en labores de limpieza en playas afectadas, aunque el esfuerzo total ha implicado la contratación temporal de 958 personas para reforzar las tareas en distintos puntos del litoral.

Los trabajos han permitido atender 112 kilómetros de costa, donde los residuos recolectados son concentrados y trasladados conforme a la normatividad ambiental vigente.

A través de su Gerencia de Responsabilidad Social, Pemex también mantiene diálogo con comunidades pesqueras del sur de Veracruz y Tabasco, que han resultado afectadas por la presencia de hidrocarburos.

Como parte de estas acciones, pescadores y pobladores de municipios como Agua Dulce, Coatzacoalcos, Pajapan, Mecayapan y Tatahuicapan, en Veracruz, así como Paraíso y Cárdenas, en Tabasco, han sido contratados temporalmente para participar en las labores de limpieza.

Mediante el Programa de Apoyo a la Comunidad y el Medio Ambiente (PACMA), se destinaron 30 millones de pesos para entregar artes y equipos de pesca a cooperativas del litoral sur de Veracruz, además de facilitar camiones para el traslado de materiales.

También se contempla la donación de combustibles a municipios del sur de Veracruz, incluidos Alvarado y Medellín, mientras que para el municipio de Pajapan se prevé la entrega de 100 mil litros de combustible.

En Tabasco, las cooperativas pesqueras recibirán mil 360 litros de combustible por embarcación registrada, como parte de acuerdos con el sector.

Adicionalmente, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) otorgará, a partir del 6 de abril, un apoyo directo de 15 mil pesos a 3 mil 379 pescadores de Veracruz y Tabasco, lo que representa una inversión total de 50 millones 685 mil pesos.

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JVR