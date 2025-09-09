Harfuch: ‘Actuar aislado de unos cuantos no representa a la Marina’, asegura cero impunidad en investigación por huachicol fiscal

Tras darse a conocer que servidores públicos estuvieron involucrados en la red de ‘huachicol’ fiscal, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, mencionó que la participación de elementos de la Marina no representa a dicha institución.

“Reconocemos el trabajo comprometido que ha realizado por muchos años los hombres y las mujeres de la Secretaría de Marina para brindar seguridad a nuestro país y reiteramos que el actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de la institución”, declaró en conferencia de prensa.

El funcionario ratificó que se trata de 14 personas detenidas hasta ahora y que participaron y aseguró que no habrá impunidad en el caso.

García Harfuch presentó a parte de los 14 detenidos. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

Además, recordó que las detenciones se dieron en la Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

El pasado domingo el Gabinete de Seguridad dio a conocer la detención de 14 personas vinculadas al mercado ilícito de combustible, entre ellas empresarios, marinos en activo y en retiro, así como exfuncionarios de Aduanas.

Harfuch, explicó que esta acción derivó de meses de investigación e inteligencia tras el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico en marzo pasado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT