Mexicanos, cuatro de los soldados heridos en guerra de EU con Irán

Cuatro de los 365 soldados del Ejército de Estados Unidos que han resultado heridos en la guerra entre este país e Irán fueron identificados como mexicanos, según un reporte del Pentágono.

El Pentágono actualizó las cifras de soldados heridos por el reciente conflicto entre Estados Unidos e Irán a través de su Sistema de Análisis de Bajas de la Defensa (DCAS, por sus siglas en inglés), y aseguró que, en total, 365 han resultado lesionados.

Según el desglose por etnia de esos datos, cuatro de estos heridos fueron identificados como mexicanos.

Otros tres fueron identificados bajo la categoría de “Hispano o español” y otros 24 más en “Ninguno”. Los 320 restantes entraron en la categoría de “Desconocido”.

🚨El Pentágono confirmó que al menos cuatro soldados estadounidenses heridos en el conflicto contra Irán han sido identificados como mexicanos.



A cinco semanas del inicio de la operación “Furia Épica”:



- 13 militares de EU han muerto

- 365 soldados han resultado heridos

- 247… pic.twitter.com/hkignMLNZs — Azucena Uresti (@azucenau) April 4, 2026

Por otro lado, el Pentágono desarrolló las cifras de sus 365 heridos por la guerra con Irán, y detalló que, de entre estos:

247 son del Ejército de EU

63, de la Armada

19, de la Infantería de Marina

36, de la Fuerza Aérea

Mientras que la cifra de muertos por este conflicto se mantiene en 13.

No obstante, como apuntaron medios internacionales, este desglose no estaría contando los posibles heridos o bajas derivados del derribo de dos cazas estadounidenses registrado el sábado, considerado el ataque más grave sufrido por EU desde el inicio de la guerra.

Según reportes, los pilotos de estos aviones fueron rescatados con vida, si bien continúan las labores para encontrar a al menos otro tripulante de una de estas aeronaves.

🚨El presidente Donald Trump lanzó un ultimátum a Irán: abrir el estrecho de Ormuz o alcanzar un acuerdo en las próximas 48 horas.



“El tiempo se acaba… se desatará el infierno”, escribió en Truth Social. pic.twitter.com/UuBIP3Q5Un — Azucena Uresti (@azucenau) April 4, 2026

Mientras tanto, siguen las tensiones en Medio Oriente, donde Irán ha anunciado su intención de continuar los ataques contra Israel y los aliados de Estados Unidos en la región, pese a las advertencias de este último de “desatar un infierno” sobre su territorio si no se alcanza un acuerdo.

Así lo expresó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una publicación en redes sociales, donde le recordó al país gobernado por Mojtaba Jamenei que cuenta con 48 horas para buscar un acuerdo con la potencia norteamericana o reabrir el Estrecho de Ormuz, sobre el cual mantiene un bloqueo de facto.

De lo contrario, advirtió Trump, “desatará un infierno” sobre Irán.

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