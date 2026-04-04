Van 365 militares estadounidenses heridos en guerra con Irán: Pentágono

El Pentágono confirmó una nueva actualización sobre las bajas registradas en la guerra entre Estados Unidos e Irán, iniciada a finales de febrero de 2026. De acuerdo con cifras oficiales, 13 militares estadounidenses han muerto y 365 han resultado heridos desde el comienzo de las operaciones.

La información fue difundida a través del sistema de seguimiento interno del Departamento de Defensa, en medio de un contexto de escalada militar en Medio Oriente que ha mantenido en alerta a la comunidad internacional.

Una columna de humo tras una explosión en Teherán, capital de Irán, el 28 de febrero de 2026. ı Foto: AP

Según el Sistema de Análisis de Bajas de la Defensa (DCAS), los 365 militares lesionados se distribuyen de la siguiente manera:

247 pertenecen al Ejército

63 a la Armada

19 a la Infantería de Marina

36 a la Fuerza Aérea

Este desglose evidencia que las fuerzas terrestres han asumido la mayor carga operativa, lo que podría estar relacionado con despliegues directos en zonas de conflicto activo.

Las cifras actuales reflejan un incremento respecto a los primeros reportes difundidos a inicios de marzo, cuando se contabilizaban menos fallecidos y alrededor de 140 heridos.

El aumento responde a la continuidad de las operaciones militares, así como a incidentes recientes en campo, incluidos enfrentamientos, ataques y misiones aéreas en territorio estratégico.

Humo en Teherán, Irán, ante ataque de Israel. ı Foto: Reuters

Tras conflicto en Medio Oriente

El conflicto entre Estados Unidos e Irán se intensificó tras una serie de operaciones militares que, según reportes, forman parte de una estrategia más amplia del gobierno estadounidense en la región.

Aunque el Pentágono ha mantenido reserva sobre detalles operativos específicos, ha reiterado que las cifras de bajas se actualizan de manera constante, por lo que no se descarta que puedan modificarse en los próximos días.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han detallado la ubicación exacta de todos los incidentes ni el estado de gravedad de los militares heridos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL