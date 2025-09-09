En Estados Unidos

Posponen audiencia de Joaquín Guzmán López al 13 de noviembre

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois pospuso la audiencia de Joaquín Guzmán López

Joaquín Guzmán López fue detenido junto a Ismael "El Mayo" Zambada el 25 de julio de 2024. Foto: fjc.gov / Especial / La Razón
Por:
Arturo Meléndez

La audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue pospuesta nuevamente en la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois.

De acuerdo con una notificación del tribunal, la comparecencia originalmente programada para el 15 de septiembre de 2025 fue cancelada y se llevará a cabo el 13 de noviembre de 2025 a las 10:30 horas.

Joaquín Guzmán López fue detenido el pasado 25 de julio junto a Ismael "El Mayo" Zambada. ı Foto: Especial

Según el documento emitido por la división CM/ECF NextGen 1.8 del tribunal, la reprogramación obedece a un acuerdo entre las partes.

La notificación, enviada a los involucrados por correo, aclara que el cambio se realizó conforme a las Reglas Federales de Procedimiento Penal y Civil.

Guzmán López, conocido como “El Güero Moreno”, enfrenta en Estados Unidos acusaciones por tráfico de drogas, crimen organizado, posesión ilegal de armas, lavado de dinero y distribución internacional de fentanilo, heroína y metanfetaminas.

Fue detenido en julio de 2024 en El Paso, Texas, junto con Ismael “El Mayo” Zambada, y desde entonces ha estado bajo custodia federal.

"El Mayo" Zambada, a la izquierda, y Joaquín Guzmán López. ı Foto: Especial

Aunque la fiscalía no buscará la pena de muerte, el hijo de “El Chapo” se encuentra en proceso de negociar un acuerdo de culpabilidad que podría reducir su condena a cambio de colaboración con las autoridades, incluso con la posibilidad de convertirse en testigo protegido.

En México, la Fiscalía General de la República también lo investiga por secuestro y traición a la patria, tras señalarlo por su presunta participación en el secuestro de Ismael Zambada y la muerte del diputado Héctor Cuén.

am

