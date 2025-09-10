Calderón ¿intervencionista?

Nos advierten que, si ciertos militantes de Morena se enteran de lo que dijo el expresidente Felipe Calderón el lunes al participar en el foro “El estado de la democracia en las Américas”, organizado por la Universidad de Georgetown, en Washington, lo van a acusar de “intervencionista”. Y es que Calderón reprochó que Estados Unidos no hizo nada para evitar la reforma judicial, tras la cual, el Poder Judicial se llenó “de gente sin experiencia allegada a Morena” y muchos de ellos “eran abogados del narcotráfico”. Por menos de eso, algunos cuatroteístas pidieron que se acusara de traición a la patria a la senadora Lilly Téllez. La ponencia del exmandatario generó muchos comentarios de respaldo en las redes sociales, pero también hubo quien le dijo que sus palabras escondían una proclividad a la intervención del vecino del norte y le recordó que “su mano derecha”, Genaro García Luna, está sentenciado en ese país por tráfico de drogas. Qué tal.

