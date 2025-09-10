Defensa, sube; Semar se mantiene y la SSPC, baja

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 contempla un gasto conjunto de 296 mil 790 millones de pesos para las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina (Semar) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). En términos comparativos frente al 2025, los datos muestran un incremento en el presupuesto militar, estabilidad en la Marina y una reducción en la SSPC.

De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica 2026, el gasto total de los ramos administrativos asciende a 2.45 billones de pesos, un crecimiento real de 9.5 por ciento respecto al 2025. Dentro de esa bolsa, la Defensa concentra 6.9 por ciento, Marina 2.7 y la SSPC, 2.5 por ciento.

El Tip: El presupuesto entregado al Congreso prevé un incremento de 1.1% para la Fiscalía General de la República para 2026.

La Defensa es la institución con mayor asignación: en 2026 contará con 170 mil 753 millones de pesos, frente a los 158 mil 287 millones de 2025, 12 mil 465 millones adicionales y un aumento de 4.2 por ciento en términos reales.

El comparativo con la propuesta de gasto enviada en 2025 refleja un crecimiento todavía mayor: 18 mil 758 millones de pesos, equivalente a 8.5 por ciento real. Asimismo, la Defensa aparece en la lista de proyectos de inversión prioritaria, con siete mil millones de pesos.

En el caso de la Semar, el presupuesto pasa de 65 mil 888.7 millones en 2025 a 65 mil 926 millones en 2026. El incremento nominal es de apenas 38 millones, que en términos reales equivale a una variación de -3.3 por ciento.

La dependencia figura con dos mil millones de pesos en proyectos de inversión prioritaria. En términos generales, su presupuesto se mantiene prácticamente en el mismo nivel que el del año previo.

La SSPC enfrenta una disminución considerable en su presupuesto. Para el 2026 se le asignan 60 mil 110 millones de pesos, frente a los 70 mil 422 millones aprobados en 2025, una reducción de 10 mil 311 millones de pesos y un recorte de 17.5 por ciento real. Pese a que cuenta con dos mil 169 millones de pesos en proyectos de inversión, la pérdida de recursos frente al año anterior es significativa, por lo que es la dependencia con el ajuste más marcado dentro del sector de la seguridad.