Delitos de impacto a la baja

Algo para destacar es que, en los primeros 11 meses del Gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum, la incidencia de homicidio bajó 32 por ciento. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que el promedio diario de asesinatos pasó de 86.9 en septiembre de 2024 a 59.2 en agosto de este 2025, cuando se registró el nivel más bajo para el mismo mes desde 2015. Además, otros 10 delitos de alto impacto cayeron 21 por ciento en el periodo analizado. Los números positivos son resultado, nos dicen, de la Estrategia Nacional de Seguridad, a cargo del titular de la SSPC, Omar García Harfuch. A la par, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, dio a conocer que de enero a agosto los ilícitos de impacto en la capital bajaron 60 por ciento. Muchos atribuyen esto al trabajo del titular de la SSC, Pablo Vázquez, quien le apostó a la continuidad de lo iniciado en la administración anterior. Ahí el dato.

