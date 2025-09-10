Huachicol en cancha de Cuau

Nos adelantan que en breve se volverá a hablar de Cuauhtémoc Blanco, no por su actividad legislativa, que es casi nula, ni porque le pidió a El Chicharito Hernández que ya se retire, sino por algo serio. La FGR sigue la pista a quienes operaban un enorme centro de almacenamiento y distribución de combustible de procedencia ilícita, en el municipio de Huitzilac. En el predio, ubicado en el kilómetro 48 de la autopista México-Cuernavaca, fueron localizados 19 contenedores y cinco Frac Tank, con capacidad de 80 mil litros, repletos de hidrocarburos. Ayer, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia, señaló que se investiga a una red de vendedores y compradores de combustible y destacó que hay avances, que aún no pueden revelarse. Muchos se preguntan cómo fue que la pasada administración en Morelos, encabezada por Cuau, no vio esa enorme planta que, por su tamaño, no podía pasar inadvertida. Pendientes.