Los temas de este miércoles

Mañanera de Sheinbaum: 10 de septiembre del 2025

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece diálogo con los diversos representantes de los medios de comunicación, conocido como la Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México

La Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.
Por:
Yulia Bonilla

Este miércoles 10 de septiembre del 2025 desde la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

