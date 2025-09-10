Más violencia en Veracruz

En lo que pudiera ser una secuela de la violencia política que caracterizó al reciente proceso electoral en Veracruz, el lunes fue secuestrado Ramón Valencia, excandidato de Morena al municipio de Coxquihui. El joven había sustituido a su padre, Germán Anuar Valencia Delgado, asesinado a tiros el pasado 29 de abril, cuando estaba a punto de iniciar su campaña. Los comicios del 1 de junio los ganó el panista Lauro Becerra García, sobrino de Carlos Alberto “N”, detenido por su presunta responsabilidad en el asesinato de Anuar. El plagio de Ramón, nos comentan, aporta un ingrediente más al ambiente enrarecido que se vive en el norte de Veracruz por los hechos de violencia que se han presentado en las últimas semanas. Lo deseable es que la víctima, quien había recibido amenazas, aparezca con vida, y que el Gobierno estatal, encabezado por Rocío Nahle García, se ponga las pilas y frene los eventos de este tipo, que sólo generan zozobra. Veremos.

