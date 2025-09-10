Tianguis de Morena

A quienes se les vio muy desenfadados en la Cámara de Diputados fue a los morenistas, ya que ayer, en el recinto legislativo de San Lázaro, resaltaron su fervor por las fiestas patrias en una especie de verbena, con un enorme tianguis incluido. Fue tanta la algarabía, que el tema del dictamen sobre la reforma para reforzar el combate a la extorsión quedó eclipsado. En los festejos patrios hubo de todo; desde una degustación de chiles en nogada, hasta la venta de boletos de lotería para el sorteo del 15 de septiembre. Y claro, la presentación del grupo musical Únete a la banda. En la explanada de la Cámara baja, el diputado Sergio Gutiérrez Luna se acercó al stand de la Lotería Nacional para comprar un cachito y hacer promoción del sorteo especial. Más allá, Pedro Haces sacaba sus mejores pasos de baile, ante el asombro de decenas de empleados de San Lázaro. ¿Y el trabajo legislativo? Se preguntaron algunos, al ver a los morenistas tan contentos.