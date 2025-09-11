¿Cuánto tiempo la mantendrán?

Nos hacen ver que, las palabras de una funcionaria que tanta polémica generaron en los últimos días son completamente ajenas a la política humanista que se ejerce cotidianamente en el IMSS que lleva Zoé Robledo. En redes sociales circuló una grabación en donde se escucha cuando la titular de la Unidad de Derechos Humanos del organismo, Marcela Velázquez Bolio, califica a niñas y niños que son pacientes oncológicos, o que enfrentan algún padecimiento discapacitante, como “macrofauna carismática”. Ante la condena generalizada, la funcionaria salió a ofrecer disculpas, no sin antes intentar justificar su conducta, con el argumento, ya muy gastado, de que sus dichos fueron sacados de contexto. La propia servidora pública reconoció su error y quedó difundido su posicionamiento. También prevalecen las expresiones de indignación que provocó y quienes dudan que deba seguir en el cargo. Pendientes si se actúa en consecuencia.