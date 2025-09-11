SCJN solicita ajustar su presupuesto para 2026 ‘a las nuevas condiciones’.

Los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solicitaron al Órgano de Administración Judicial (OAJ) revisar y ajustar el presupuesto planificado para 2026 que dejaron aprobado los anteriores ministros.

En una breve tarjeta informativa, el alto tribunal recordó que a inicios de agosto de este año, los anteriores integrantes del pleno aprobaron un anteproyecto que representa 8.1 por ciento más recursos para el siguiente año respecto de lo que se les asignó para éste.

Consideraron que este incremento no refleja a la “nueva Corte”, la cual, dijeron, ejercerá los recursos “con mayor responsabilidad y en congruencia con los principios de austeridad”.

Dadas estas consideraciones, se solicitó al OAJ evaluar el presupuesto para 2026 y “ajustarlo a las nuevas condiciones”.

De esta forma, también pidió al mismo órgano que se entable comunicación con la Cámara de Diputados, que es la encargada de aprobar el monto que se le asignará al Poder Judicial, para que se solicite un diálogo y hacerle saber los asuntos que “invariablemente, se verán reflejados en un ajuste a la baja sobre lo aprobado por el Pleno de la anterior”.

Este jueves, La Razón publicó que la reingeniería administrativa del Poder Judicial implicó maor burocracia dorada y mayor personal, lo que se traduce en un mayor gasto de nómina.

El Poder Judicial de la Federación (PJF) tendrá en el 2026 un presupuesto de 85 mil 960 millones de pesos (mdp), un aumento real del 17 por ciento respecto a lo que tuvo en el 2025; sin embargo, de esa cifra, 86.5 por ciento (74 mil 391 mdp) se prevé que sea destinado al rubro de servicios personales, que cubre salarios, prestaciones, seguridad social y nómina en general, de acuerdo con lo que establece el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 (PPEF 2026), que está en manos del Congreso de la Unión.

A pesar de que el porcentaje es prácticamente el mismo destinado para el 2025 (87 por ciento), que se traduce en 65 mil 352 millones de pesos, la cantidad que se proyecta para el próximo año es mayor por nueve mil millones de pesos.