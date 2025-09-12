Mujeres en la descubierta

En un hecho que será histórico, el Desfile Militar para conmemorar el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México estará encabezado por mujeres. El personal del sexo femenino cumple un papel fundamental dentro de las Fuerzas Armadas, lo cual será reconocido al poner a un contingente de uniformadas en la descubierta de la columna. En la parada militar participarán más de 16 mil elementos del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, acompañados por más de 600 vehículos y un centenar de aeronaves. Ayer se llevó a cabo, en el Campo Militar número 1, el ensayo general, bajo la supervisión del jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, Arturo Coronel Flores. Nos adelantan que, el próximo martes, en el centro de la Ciudad de México se observará una demostración de disciplina y gallardía, pero también de reivindicación de género, en el entendido de que, en las Fuerzas Armadas, también son tiempos de mujeres. Pendientes.

