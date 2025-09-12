‘No están solos’: Martha Lidia Pérez a familiares y colectivos de búsqueda

Al rendir protesta como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Martha Lidia Pérez Gumecindo aseguró que trabajará de la mano de familiares de desaparecidos y no localizados, así como en coordinación con los colectivos.

“Asumo este cargo con la convicción de que la búsqueda no es sólo una obligación de los entes de gobierno, sino una exigencia social que debemos atender con ética y profesionalismo. La búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas requiere un trabajo con enfoque humanitario diferenciado, unidad, compromiso y sensibilidad”.

Informó que dentro de sus primeras acciones se encuentra el convocar a una sesión del Sistema Nacional de Búsqueda y trabajar con las personas recientemente nombradas como consejeras del Consejo Nacional Ciudadano, así como con las familias y los colectivos.

“Reunirme con las familias, con los colectivos de todo el país y abrir espacios de diálogo y escuchar sus preocupaciones, inquietudes, y decirles que no están solos, que el gobierno de México los acompaña”.

Asimismo, dijo que elaborará un diagnóstico del estado en el que se encuentra la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, con el fin de que todos los recursos humanos y materiales con los que se cuenta, sean utilizados a beneficio de las actividades de búsqueda e identificación de personas.

“Mi actuación como comisionada nacional de búsqueda, y la de todo el personal, será siempre con un irrestricto apego a los derechos humanos, a la ley y a las exigencias de quienes buscan a sus seres queridos”.

En tanto, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo confiar en la capacidad de Pérez Gumecindo para hacer frente al problema de la desaparición de personas.

#Hoy, en nombre de la Presidenta @Claudiashein, tomamos protesta a Martha Lidia Pérez Gumecindo como titular de @Busqueda_MX. Confiamos en que seguirá construyendo el diálogo con las familias y colectivos para trabajar juntos en acciones que nos permitan llegar a la verdad y a la… pic.twitter.com/0prPkal0C1 — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) September 12, 2025

“El reto del encargo es grande, pero, estamos seguros, la sacará adelante, siempre del lado de la verdad y la justicia, escuchando a las familias y trabajando por las víctimas (...) Consideramos que la nueva comisionada es una mujer valiente y convencida de la defensa de las causas que más lastiman a las familias y a la sociedad”.

La secretaria de Gobernación agregó que se sabe que su búsqueda de justicia no responde únicamente a una convicción personal, sino que la asume también como parte de su compromiso con el servicio público.

Agregó que dentro de las labores fundamentales que Marha Lidia Pérez Gumecindo tendrá en los próximos días, resaltan las relacionadas con el mejoramiento del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas, el fortalecimiento de las acciones de búsqueda; la convocatoria al recientemente electo Consejo Nacional Ciudadano, y una sesión del Sistema Nacional de Búsqueda, en donde deberá darse a conocer las reformas aprobadas por el Congreso y se establecerá la ruta para la implementación de las mismas.

