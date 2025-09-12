Pintan su raya con Saúl

Lapidarias, las declaraciones de la senadora del PT por Zacatecas, Geovanna Bañuelos, en especial cuando afirmó que en este instituto político “no tenemos vacantes”, por lo que Saúl Monreal no será el candidato a gobernador en 2027. Dijo también que los actos anticipados de campaña han generado “condiciones de ingobernabilidad”, en alusión al activismo de Saúl en contra de su hermano, el gobernador David Monreal. La legisladora fue clara al señalar, además, que el PT “no pretende contradecir la política de la Presidenta Claudia Sheinbaum ni romper con los acuerdos de la coalición gobernante”. Este partido, indicó, pedirá que sus cuadros sean tomados en cuenta para la encuesta que definirá al candidato de la 4T. Por otro lado, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, confirmó que en 2027 “ningún esposo, esposa, hermano, hermana, padre, madre o hijo podrá aparecer en la boleta para sustituir a quien actualmente ocupa un cargo”. ¿Así o más claro?

