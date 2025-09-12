Reaprehenden a ‘El Choko’, líder de ‘La Chokiza’; lo trasladan al Altiplano

La Fiscalía General de Justicia cumplió una orden de aprehensión en contra de Alejandro “N”, alias “El Choko”, señalado como uno de los principales líderes de una organización delictiva dedicada a la extorsión, homicidio, narcomenudeo y despojo de viviendas en el Estado de México. Tras su captura fue informado de sus derechos y trasladado al penal federal de máxima seguridad del Altiplano.

Como parte del Mando Unificado Oriente y de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en Ecatepec, Estado de México, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, #SSPC y autoridades del @Edomex detuvieron a Alejandro “N”, alias “Choko”, identificado como… pic.twitter.com/8LAjasrBwY — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) September 13, 2025

El aseguramiento de “El Choko” formó parte de una serie de operativos coordinados en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que derivaron en la detención de otras 12 personas y el aseguramiento de 72 inmuebles utilizados para actividades criminales.

De acuerdo con el comunicado conjunto de las autoridades, en los despliegues participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR), así como la Fiscalía y la Policía Estatal del Estado de México y la Policía Municipal de Ecatepec.

Los trabajos de inteligencia permitieron establecer que la célula encabezada por “El Choko” operaba mediante un esquema violento: identificaban a víctimas en condiciones de vulnerabilidad para despojarlas de sus viviendas, además de invadir casas deshabitadas que luego revendían o utilizaban como puntos de distribución de drogas. En muchos casos, exigían cuotas económicas a los propietarios para devolver los inmuebles.

La investigación permitió obtener datos de prueba que fueron presentados ante un juez de control, quien libró las órdenes de cateo. Con ello, se intervinieron fraccionamientos en Tultitlán, Nezahualcóyotl, Acolman y, principalmente, Ecatepec, donde se aseguraron 60 viviendas en el conjunto Los Héroes Ecatepec.

En los domicilios cateados se localizaron 16 armas de fuego, cientos de cartuchos útiles, 10 vehículos, tres motocicletas, dosis de narcóticos, equipos de cómputo y documentación diversa vinculada con las operaciones de la organización.

Las autoridades precisaron que estas acciones se enmarcan en la Operación “Restitución”, implementada desde abril, mediante la cual ya se han recuperado 861 inmuebles en situación de despojo en la entidad, de los cuales 430 han sido restituidos a sus legítimos dueños.

Los 13 detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica, mientras que los inmuebles quedaron bajo resguardo policial. “Con estas acciones, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso por continuar trabajando en estrecha coordinación con autoridades locales, a fin de garantizar la seguridad de las familias en todo el territorio nacional”, informó el comunicado.

