Aumenta 5.4% recepción de cadáveres

En 2024 aumentó 5.4 por ciento la recepción de cadáveres en los servicios médicos forenses de la Fiscalía General de la República (FGR) y en las unidades estatales (UE) del país, al pasar de 94 mil 893 registrados el año previo, a 100 mil 19, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los estados de México, Guanajuato, Baja California y Ciudad de México concentraron el mayor número de cadáveres recibidos del total nacional, con 11 mil 353 (11.4 por ciento); siete mil 646 (7.6 por ciento); siete mil 503 (7.5 por ciento), y siete mil 185 (7.2 por ciento), respectivamente.

Según los datos recabados de los censos nacionales de Procuración de Justicia Estatal, de Gobiernos Estatales y de Impartición de Justicia Estatal del Inegi, del total de cadáveres recibidos, las mujeres representaron 16.6 por ciento (16 mil 655); los hombres 82 por ciento (81 mil 976), y en 1.4 por ciento no se determinó el sexo.

En cuanto al estado de conservación, 86 mil 726 cadáveres (86.7 por ciento) se recibieron completos, con preservación de tejidos blandos, y tres mil 245 (3.2 por ciento), completos, en estado de descomposición.

El año pasado, de la FGR y las UE (servicios forenses estatales) egresaron 90 mil 530 cadáveres identificados, de los cuales 99.5 por ciento se entregó a familiares. En el mismo periodo, egresaron siete mil 174 cadáveres no identificados, pero 35.2 por ciento de éstos se quedó en distintos anfiteatros.

100 mil cuerpos fueron recibidos en 2024 por la FGR y las UE

La FGR reportó contar con una bodega para el almacenamiento de indicios y evidencias, mientras que las UE registraron 75, de manera global. Del total nacional, la Ciudad de México contó con la mayor cantidad, con 17 (22.3 por ciento).

El organismo autónomo de procuración de justicia federal expuso que se admitieron cinco millones 69 mil 925 solicitudes de intervención pericial, el dato más alto desde 2020. De éstos, se concluyeron cuatro millones 912 mil 87 y quedaron pendientes 557 mil 962.

De las solicitudes de intervención pericial que concluyó la FGR, 184 mil 935 fueron con dictamen; 140 mil 336 con informe y el resto con otro tipo de conclusión. En relación con los insumos o herramientas para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, la FGR contó con 263 brújulas, 196 equipos de fotografía y 52 GPS portátiles.

Asimismo, la institución dijo poseer ocho sondas o varillas en forma de T, cinco georradares y cinco LiDAR, mientras que las UE y el Centro Regional de Identificación Humana de la Comisión de Búsqueda de Coahuila (CRIH) reportaron contar con 183 brújulas, 357 equipos de fotografía y 149 GPS portátiles.

También aseguraron tener 117 sondas o varillas en forma de T, 66 detectores de metales, 27 drones, 22 georradares y 11 caninos especializados en búsqueda y localización de personas.

El Inegi dio a conocer que, a precios constantes de 2018, el año pasado los servicios periciales y/o servicio médico forense ejercieron cuatro mil 629.1 millones de pesos, 23.4 por ciento más que en 2023.