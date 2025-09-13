Cae Hernán Bermúdez Requena, presunto jefe de La Barredora

En una operación internacional, encabezada por el Gabinete de Seguridad de México y con el apoyo de las autoridades de Paraguay, fue detenido Hernán Bermúdez Requena, alias Requena o El Abuelo, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y señalado como presunto líder de la organización criminal conocida como La Barredora, dedicada a delitos de alto impacto como narcomenudeo, extorsión y secuestro exprés.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, labores de inteligencia permitieron ubicar a El Abuelo en territorio paraguayo y trasladarlo de inmediato a México, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.

Al dar a conocer el resultado de la acción, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, explicó que “por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum y en apego al principio de Cero Tolerancia a la Corrupción” se realizó el operativo en el que participó el Gabinete de Seguridad en colaboración con las autoridades de Paraguay.

El Dato: Ulises Pinto, segundo al mando de La Barredora, fue detenido en Jalisco y se hizo testigo de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO).

Destacó que en esta operación resultó clave la coordinación de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Centro Nacional de Inteligencia (UIF), así como el uso de los mecanismos de intercambio de información que establece la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, aprobada este mismo año.

De acuerdo con un comunicado, la detención de El Abuelo se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida en febrero pasado en el estado de Tabasco por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

El ahora aprehendido contaba con una ficha roja de Interpol, la cual fue emitida el 17 de julio de 2025, lo que permitió la colaboración de las autoridades paraguayas para su captura.

“En colaboración con el Gobierno de la República de Paraguay, se obtuvo la ubicación de Hernán “N” en dicho país y se implementaron las acciones necesarias para efectuar su detención y traslado a territorio nacional, donde ha quedado a disposición de las autoridades correspondientes”, detalla el comunicado.

El Gabinete de Seguridad refrendó en el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada, fortaleciendo las capacidades de investigación e inteligencia, y redoblando esfuerzos para combatir a los grupos criminales que atentan contra la tranquilidad de la ciudadanía.

Hernán Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la mayor parte de la administración del ahora presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, y de la siguiente, encabezada por el actual director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Carlos Manuel Merino Campos.

De acuerdo con la información disponible, Bermúdez Requena creó en principio un grupo conocido como La Hermandad, con policías estatales, el cual después se llamó La Barredora.

En los últimos meses este grupo ha sufrido varios golpes a su estructura. El pasado 24 de julio fue detenido en Jalisco Ulises Pinto Madera, El 88, segundo al mando y uno de los principales generadores de violencia en Tabasco.

El 6 de agosto, en Villahermosa, arrestaron también a Arturo Gómez Marín, El Vampiro, identificado como tercero en la jerarquía del grupo y vinculado a extorsión y cobro de piso.