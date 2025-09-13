Planeación-CDMX, en 2025

Nos comentan que, en el Congreso de la Ciudad de México, ya todo mundo da como un hecho que, en lo que resta de este año, no serán recibidos los proyectos del Plan General de Desarrollo y de Programa General de Ordenamiento Territorial. De acuerdo con la panista Olivia Garza de los Santos, presidenta de la Comisión de Planeación, los foros de consulta están programados para que inicien en noviembre, con una duración de dos meses, por lo que terminarían a finales de año. Las propuestas que se reciban en estos encuentros deberán ser tomadas por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, para elaborar los proyectos que debe enviar al Legislativo, lo que necesariamente ocurrirá ya en el transcurso del 2026. Hay quienes consideran que urge dar inicio a un nuevo proceso de planeación en la capital, que pase por poner freno a los megaproyectos inmobiliarios en zonas de elevado estrés hídrico y que amenacen con generar un gran impacto urbano y ambiental. Veremos.