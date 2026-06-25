Insiste en que el Gobierno no indaga a expresidentes

De nueva cuenta, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó tener planes de emprender alguna investigación o proceso en contra de expresidentes porque, refirió, sería una pérdida de tiempo.

Al ser consultada en su conferencia sobre si no se tendrían que transparentar las indagatorias que, en su momento, se abrieron en contra de exmandatarios mexicanos como la que vinculó a Enrique Peña Nieto con presuntos sobornos, comentó que ésta es una facultad de la Fiscalía General de la República (FGR).

El Tip: Peña Nieto fue acusado públicamente por presuntos sobornos a empresarios israelíes por 25 mdd.

“Le correspondería a la Fiscalía, de nuestra parte no… no vamos a… O sea, digamos, cuando se encuentra a partir de la Fiscalía que hay un delito particular, adelante, la Fiscalía puede seguir con sus investigaciones. Nadie le va a decir que ‘no lo haga’, son autónomos. Aquí lo presentó en su momento, con el (ex)presidente López Obrador, Pablo Gómez. Entonces, la fiscal puede informar sobre estos temas”, explicó.

También remarcó que, si se llega a abrir algún proceso en contra de los exmandatarios, es porque se encontraron elementos que lo sostengan: “Es decir, nosotros no nos vamos a dedicar a poner denuncias a los… A menos que, cuando se haga una investigación, resulte que hay un vínculo, que eso tendría que hacerlo la Fiscalía. Pero de parte nuestra no es… No vamos a estar dedicando tiempo a eso, mejor se lo dedicamos al pueblo”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ı Foto: Especial

En otro asunto, la mandataria tildó de “grotesca” una publicación periodística reciente en la que se aseguró que el escritor Carlos Monsiváis confesó haber obtenido declaraciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador en las que, aparentemente, admitía haber cometido un crimen y en las que aseguraba haber tenido otro tipo de interacciones con el exmandatario.

“Es de verdad… No sé, no tiene nombre, pues. Una bajeza … pero la verdad es que habla de quiénes son, en qué nivelazo están. O sea, inventar estas cosas... Además… ¡No, no, no! Y el pueblo, pues que vea cada cosa en su lugar: odio contra amor; mentira y calumnia contra verdad; podredumbre frente a esperanza. Así…”, concluyó.