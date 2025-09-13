Por la paz en Cuautla

Nos recomiendan dar seguimiento a la Caminata por la Paz que tendrá lugar este sábado en Cuautla, la segunda cuidad más importante de Morelos, que cerró el año pasado —último de la administración estatal de Cuauhtémoc Blanco— como epicentro de la extorsión. La marcha fue convocada por la Diócesis de Cuernavaca, ante los reclamos de empresarios, comerciantes y prestadores de servicios, por la elevada incidencia de las extorsiones. El gobierno estatal actual, encabezado por Margarita González Saravia, nos aseguran, ha hecho lo que está en sus manos para devolver a los cuautlenses la tranquilidad. Pero con un alcalde, Jesús Corona Damián, bajo investigación de la FGR, por presuntos nexos con la delincuencia, que además nunca acude a las reuniones de la Mesa para la Construcción de la Paz, es imposible avanzar. La caminata culminará con un mensaje del obispo Ramón Castro Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Atentos.

