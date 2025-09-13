Suman 3 los Gritos silenciados

Como una bola de nieve, al paso de los días crece el número de municipios del norte de Veracruz que cancelan los eventos para conmemorar el aniversario de la Independencia Nacional. Ayer, las autoridades de Zozocolco de Hidalgo dieron a conocer la suspensión de toda celebración pública el 15 y el 16 de este mes, “para garantizar la seguridad de la población”. El Ayuntamiento de este Pueblo Mágico recomendó a los ciudadanos celebrar exclusivamente en sus casas, para no correr riesgos. Los otros dos municipios en donde tampoco habrá ni ceremonia del Grito ni desfile cívico, hasta ahora, son Coxquihui y Cerro Azul. En los últimos días se han registrado diversos actos de violencia en el norte de Veracruz, en especial en la sierra del Totonacapan. Ayer circularon versiones en medios locales en el sentido de que otras demarcaciones se sumarán a la cancelación de los actos públicos para conmemorar el inicio de la Independencia. Pendientes.

