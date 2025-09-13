Un logro, la captura de Bermúdez

Nadie en su sano juicio, nos dicen, podría regatear el mérito de las autoridades mexicanas en la captura de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de la SSP de Tabasco y presunto líder del grupo delictivo La Barredora. De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, un operativo conjunto, en el que participó personal de la dependencia a su cargo, Ejército, Marina, FGR y Centro Nacional de Inteligencia, permitió la captura de quien presuntamente tejió una red criminal en la pasada administración de Tabasco, con elementos de la Policía Estatal. Trabajos de inteligencia permitieron ubicar a El Abuelo en Paraguay, en donde ayer fue detenido, con la colaboración de las autoridades de ese país. Su detención, nos dicen, podría despejar muchas dudas que aún están en el aire sobre lo que hizo estallar la violencia en el Edén. Por lo pronto, se envía un mensaje de cero impunidad. Ahí el dato.