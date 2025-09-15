Bermúdez atrasa su extradición; dos meses pueden pasar antes de traslado

El exsecretario de Seguridad de Tabasco vinculado con un grupo criminal desde que ocupaba dicho cargo, Hernán Bermúdez Requena, puso un elemento de retraso a su envío a México, al rechazar ser extraditado desde Paraguay —donde fue detenido el viernes pasado— de manera voluntaria, tras lo cual un juez de ese país sudamericano le dictó prisión preventiva.

Hace poco más de un mes se dio a conocer que al exfuncionario tabasqueño, quien ocupó el cargo en la seguridad de la entidad a partir del 2019, se le presume líder de la organización delincuencial La Barredora, que a su vez se vincula con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El Dato: El pasado 6 de agosto, en Villahermosa, Tabasco, arrestaron a Arturo Gómez Marín, El Vampiro, identificado como tercero al mando y vinculado a extorsión y cobro de piso.

Durante su primera audiencia tras ser detenido el pasado viernes en Paraguay —país al que huyó tras salir de México en enero de este año—, el juez le informó al imputado la posibilidad de optar por un trámite simple de extradición, que acorta los tiempos judiciales y le permitiría su envío al país prácticamente en forma inmediata, pero la defensa del acusado lo rechazó.

“Durante la diligencia, el magistrado puso en conocimiento de Hernán Bermúdez que podía allanarse a la extradición voluntaria; sin embargo, Bermúdez se negó a someterse a la misma”, reportó el diario ABC, de Paraguay.

El proceso ordinario de extradición tiene un plazo estimado de dos meses, conforme a la legislación paraguaya; luego de cumplirse los trámites judiciales correspondientes, se explicó.

Hernán Bermúdez, tras ser detenido por fuerzas de seguridad paraguayas, el viernes. ı Foto: Reuters

“A partir de esta situación, se inicia el procedimiento ordinario de extradición que tiene una duración de 60 días”, refirió el rotativo.

Bermúdez Requena permaneció como secretario de Seguridad en Tabasco hasta enero del 2024, luego de que la entidad se viera envuelta en jornadas de episodios violentos consecutivos que comenzaron en diciembre del año anterior.

Oficialmente, se encontraba prófugo de la justicia mexicana desde hace siete meses, cuando salió del país por Yucatán para viajar a España y posteriormente internarse en Brasil; sin embargo, posteriormente consiguió moverse a Paraguay ilegalmente. Antes de conocerse este detalle, era buscado en al menos 190 países, derivado de la ficha roja que las autoridades mexicanas solicitaron y que la Interpol emitió.

Derivado de la colaboración entre autoridades paraguayas y el Centro Nacional de Inteligencia, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se dio con su paradero.

Casa donde fue capturado el exsecretario de Seguridad de Tabasco. ı Foto: Especial

El viernes por la noche, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, reportó la detención del presunto líder de La Barredora, la cual ocurrió en un inmueble de la zona residencial Surubi, en la ciudad de Asunción, en donde los elementos rodearon ventanales y jardines para cubrir cualquier punto de escape.

“Hoy (el viernes) dimos un golpe contundente al crimen organizado transnacional. La captura de Hernán Bermúdez Requena, alias El Abuelo, uno de los capos más buscados de México y aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue posible gracias al trabajo coordinado de la SENAD, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la SEPRELAD y la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), en estrecha cooperación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de México.

“Reconozco y valoro el compromiso de la Presidenta de México, @Claudiashein, cuya cooperación fue clave para alcanzar este gran logro. Paraguay no será refugio de criminales y seguirá firme en la lucha contra el crimen organizado”, posteó en redes sociales.

Tras ingresar y concretar la captura del exfuncionario tabasqueño, en el lugar se aseguraron dispositivos celulares de alto valor, así como joyas, dinero en efectivo y otros objetos.

Tras ello, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la extradición; sin embargo, tras rechazar la extradición voluntaria, quedó bajo prisión ante las autoridades sudamericanas y México habrá de presentar las pruebas para que se acrediten motivos para su devolución al país y enfrente los cargos que se le imputan: asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Después de darse a conocer la detención de Bermúdez Requena, Adán Augusto López, en cuyo gobierno estatal fue colaborador el hoy detenido, dijo estar dispuesto a comparecer ante las autoridades cuando así se lo soliciten, al asegurar que fue él quien pidió que el caso fuera investigado.

“El gobierno de la Cuarta Transformación está cumpliendo con su deber de trabajar para los ciudadanos, de aplicar la justicia sin distinciones y de no encubrir absolutamente a nadie”, dijo.

En su escrito, respondió a quienes desde la oposición lo han cuestionado y criticado por haber encargado la seguridad del estado que gobernó a un presunto líder delincuencial. Particularizó los señalamientos contra el panista Ricardo Anaya, a quien cuestionó por la falta de esclarecimiento en los accidentes donde el exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y Ramón Martín Huerta, perdieron la vida.

Respecto al asunto, el último pronunciamiento hecho por parte de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, fue el agradecimiento que externó hacia su homólogo de Paraguay, Santiago Peña Palacios, por la colaboración para la captura de El Abuelo.

Cuando se le llegó a plantear el asunto en sus conferencias de prensa, principalmente en cuanto a las dudas sobre si el actual líder de Morena en el Senado llegó a desconocer realmente las prácticas criminales de Bermúdez, enfatizó en varias ocasiones que primero habrán de concluir las investigaciones que aclaren la situación, pero, pese a lo que resulten, no se encubrirá a nadie que se haya involucrado con la delincuencia.

“La fiscalía, en todo caso con las investigaciones, tendría que ver si hay algo que demuestre que hubo algo relacionado con Adán Augusto.

“Hay que ver cómo pasó esto y por eso quiero que el gabinete de seguridad dé toda la información de cómo es, y a partir de cuándo viene este conocimiento de esta persona”, fueron sus declaraciones el pasado 17 de julio.

Captura reaviva debate sobre la narcoinfiltración

› Por Ulises Soriano

La captura en Paraguay de Hernán Bermúdez Requena, alias El Abuelo, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, ha marcado un precedente inédito: es el primer titular de la seguridad estatal en México que es detenido bajo cargos de delincuencia organizada.

De acuerdo con expertos en seguridad consultados por La Razón, la detención, resultado de una orden de aprehensión con fines de extradición, coloca en el centro del debate la infiltración del crimen en estructuras gubernamentales y los alcances de la cooperación internacional.

El Dato: El presidente de Paraguay difundió en su red X el video de la captura de Bermúdez y afirmó que fue un trabajo de elementos de seguridad paraguayos con apoyo de México.

Fuentes federales detallaron que Hernán Bermúdez ingresó ilegalmente a Paraguay, lo que impidió que la Dirección de Migraciones de ese país procediera con una deportación inmediata.

Debido a que contaba con una ficha roja de Interpol, México solicitó formalmente la orden de captura con fines de extradición, por lo que se informó que “actualmente continúan las gestiones necesarias para poder llevar a cabo su traslado a México y continuar su proceso jurídico”, puntualizaron las autoridades.

Según el especialista en seguridad, David Saucedo, la detención no fue resultado de una investigación interna, sino de la presión ejercida por el Gobierno de Estados Unidos. “Los norteamericanos ya no estaban conformes sólo con la captura de capos o con decomisos de droga; identificaron que la estructura político-policial que los respaldaba seguía intacta y exigieron resultados”, explicó.

Desde el punto de vista de Saucedo, Washington busca el desmantelamiento de redes completas de protección a grupos criminales y no únicamente golpes aislados. En ese marco, el especialista en seguridad consideró que el caso de Bermúdez responde a una nueva lógica binacional: desarticular la simbiosis entre narco, políticos y mandos de seguridad. No obstante, matizó que, aunque la detención debilita a la organización delictiva conocida como La Barredora, “el cártel se mantiene vigente” y es”capaz de reemplazar liderazgos”.

Hernán Bermúdez, detenido por agentes de seguridad de Paraguay el 12 de septiembre del 2025 en su domicilio. ı Foto: Reuters

EL FACTOR PARAGUAY. El consultor en inteligencia Abraham Serrano destacó que la localización de Bermúdez en Paraguay confirma la eficacia de la cooperación internacional, pero también revela vulnerabilidades.

“La triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina sigue siendo un punto neurálgico donde el crimen organizado opera con facilidad”, explicó. Según el especialista, el exfuncionario ingresó por Brasil y aprovechó la red criminal en esa zona para evadir la justicia.

Abraham Serrano subrayó que en la extradición debe observarse un detalle crucial: “México sólo podrá juzgar a Bermúdez por los delitos que formen parte de la solicitud inicial. Si surgen nuevas acusaciones, será necesario pedir a Paraguay una ampliación de la extradición, pues de lo contrario no podrán procesarlo por esos cargos”.

TRAYECTORIA EN CARGOS. De acuerdo con el especialista Abraham Serrano, Bermúdez desarrolló su carrera dentro del aparato de seguridad tabasqueño: fue director del Centro de Readaptación Social, subsecretario de Seguridad y encargado del despacho de la Fiscalía General del estado, hasta llegar al secretario de Seguridad Pública.

Sin embargo, especialistas subrayan que ya desde 1999 existían sospechas de vínculos con el crimen organizado, además de un posible arresto en el 2006 por la ejecución de un ganadero.

Serrano recordó que los controles de confianza no detectaron anomalías o se hicieron excepciones, lo que permitió que Bermúdez ascendiera en la administración pública. “Hubo deficiencias y negligencias en los exámenes; incluso, se constituyeron empresas de seguridad privada y de construcción, lo que debió encender alertas”, afirmó.

Los expertos coincidieron en que la detención de Bermúdez Requena genera incertidumbre sobre el futuro de organización criminal La Barredora. Para el experto en seguridad Javier Oliva, la organización prácticamente ha sido desmantelada tras la captura de funcionarios clave. “Es la primera vez que se detiene a un secretario de Seguridad Pública en funciones pasadas; este hecho pone en evidencia hasta dónde se infiltró el crimen en el aparato estatal”, subrayó.

En tanto Javier Oliva apuntó que, a diferencia de otros casos como el de la fiscalía de Nayarit, aquí se trata de un mando operativo estatal al frente de la seguridad, lo que agrava la situación. En su opinión, la organización podría ya no sobrevivir como cártel articulado.

En contraste, David Saucedo matizó que, si bien la detención debilita la estructura, no implica su desaparición: “Durante el tiempo en que estuvo prófugo, la organización subsistió; es reemplazable”, explicó.

Por su parte, Abraham Serrano advirtió que con la detención podría producirse un reacomodo violento en la región, pues “todas las organizaciones criminales sobreviven gracias a sus vínculos con algún gobierno”.