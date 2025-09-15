Grito de Independencia 2025: Este es el vestido que utilizó la Presidenta Claudia Sheinbaum

Así fue el vestido de la Presidenta Claudia Sheinbaum

Desde el Zócalo de la CDMX

Por primera vez en 215 años, la Independencia de México fue conmemorada por una mujer: la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien entre las 20 arengas exclamadas destacó el nombre de mujeres que han sido parte de la historia, aquellas que pertenecen a comunidades indígenas, así como por la independencia y soberanía nacional.

Ante un Zócalo abarrotado que la esperó por más de ocho horas, la mandataria salió en punto de la 22:56 horas de la mano de su esposo, Jesús María Tarriba.

Así fue el vestido que uso Claudia Sheinbaum

La mandataria portó un vestido en colores morado y negros con bordados tradicionales, para rendir honores a la bandera con una escolta únicamente conformada por mujeres.

El vestido de color morado cuenta con un bordado artesanal nahua originario de San Isidro Buen Suceso, en el estado de Tlaxcala. Fue bordado por la maestra Virginia Verónica Arce Arce, quien lleva más de 25 años dedicándose a este arte.

El diseño del vestido portado durante su primer Grito de Independencia fue hecho por Thelma Islas Lagunas y Crystel Martínez Torre, mientras que la confección corrió a cargo de Rocío Castro Cruz.

Mientras que la banda presidencial que portó confeccionada en la Fábrica de Vestuario y Equipo de la Defensa y entregada personalmente a la maestría en Palacio Nacional.

Así fue el vestido de Claudia Sheinbaum ı Foto: Especial

El Grito de Independencia

Durante su primer Grito de Independencia, la Presidenta Claudia Sheinbaum dedicó 20 arengas:

Viva la independencia

Viva Miguel Hidalgo y Costilla

Viva Josefa Ortiz Téllez Girón

Viva José María Morelos y Pavón

Viva Leona Vicario

Viva Ignacio Allende

Viva Gertrudis Bocanegra

Viva Vicente Guerrero

Viva Manuela Molina, “La Capitana”

Vivan las heroínas anónimas

Vivan las heroínas y héroes que nos dieron Patria

Vivan las mujeres indígenas

Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes

Viva la dignidad del pueblo de México

Viva la libertad

Viva la igualdad

Viva la democracia

Viva la justicia

Viva México, libre, independiente y soberano

Viva México

Viva México

Viva México

Claudia Sheinbaum celebra con 20 vivas su primer Grito de Independencia como Presidenta de México. ı Foto: Especial.

