Grito de Independencia 2025: Este es el vestido que utilizó la Presidenta Claudia Sheinbaum

Por primera vez en 215 años, la Independencia de México fue conmemorada por una mujer: la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien entre las 20 arengas exclamadas destacó el nombre de mujeres que han sido parte de la historia, aquellas que pertenecen a comunidades indígenas, así como por la independencia y soberanía nacional.
Ante un Zócalo abarrotado que la esperó por más de ocho horas, la mandataria salió en punto de la 22:56 horas de la mano de su esposo, Jesús María Tarriba.
Así fue el vestido que uso Claudia Sheinbaum
La mandataria portó un vestido en colores morado y negros con bordados tradicionales, para rendir honores a la bandera con una escolta únicamente conformada por mujeres.
‘¡Vivan las heroínas anónimas!’: Las arengas que dedicó Claudia Sheinbaum en su primer Grito
El vestido de color morado cuenta con un bordado artesanal nahua originario de San Isidro Buen Suceso, en el estado de Tlaxcala. Fue bordado por la maestra Virginia Verónica Arce Arce, quien lleva más de 25 años dedicándose a este arte.
El diseño del vestido portado durante su primer Grito de Independencia fue hecho por Thelma Islas Lagunas y Crystel Martínez Torre, mientras que la confección corrió a cargo de Rocío Castro Cruz.
Mientras que la banda presidencial que portó confeccionada en la Fábrica de Vestuario y Equipo de la Defensa y entregada personalmente a la maestría en Palacio Nacional.
El Grito de Independencia
Durante su primer Grito de Independencia, la Presidenta Claudia Sheinbaum dedicó 20 arengas:
- Viva la independencia
- Viva Miguel Hidalgo y Costilla
- Viva Josefa Ortiz Téllez Girón
- Viva José María Morelos y Pavón
- Viva Leona Vicario
- Viva Ignacio Allende
- Viva Gertrudis Bocanegra
- Viva Vicente Guerrero
- Viva Manuela Molina, “La Capitana”
- Vivan las heroínas anónimas
- Vivan las heroínas y héroes que nos dieron Patria
- Vivan las mujeres indígenas
- Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes
- Viva la dignidad del pueblo de México
- Viva la libertad
- Viva la igualdad
- Viva la democracia
- Viva la justicia
- Viva México, libre, independiente y soberano
- Viva México
- Viva México
- Viva México
