Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 16 de septiembre

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 16 de septiembre te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

Jitomate saladet : $12.90/kg

Espárrago verde : $124.00 por manojo

Pepino : $19.90/kg

Sandía roja : $12.90/kg

Papaya Maradol : $39.90/kg

Manzana gala Marketside : $39.90/kg

Papa blanca alfa : $19.90/kg

Tomate verde sin cáscara : $24.90/kg

Zanahoria : $16.90/kg

Calabaza japonesa : $25.50/kg

Kiwi verde : $89.00/kg

Melón chino: $28.00/kg

Carnes, Pollo y Pescados

Falda de res para deshebrar : $219.00/kg

Fajita de res asador : $264.00/kg

Milanesa de bola de res : $247.00/kg

Carne de res para asar : $253.00/kg

Filete basa oriental rojo : $88.00/kg

Pierna de cerdo en trozo : $134.00/kg

Mariscada : $136.00/kg

Camarón cocido chico Marketside : $186.00 (paquete de 454 g)

Camarón coctelero : $206.00/kg

Fajita de pechuga congelada : $124.00/kg

Milanesa de pechuga de pollo: $174.00/kg

