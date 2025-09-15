Mexicanos en la flotilla rumbo a Gaza

En medio del escalamiento de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza y los mensajes que dan cuenta de que estas acciones no son rechazadas por Estados Unidos, el Gobierno de México solicitó a Israel garantizar los derechos de los connacionales que se encuentran a bordo de la flotilla Global Sumud que viaja hacia la zona para entregar ayuda humanitaria. “La Cancillería, mediante canales diplomáticos, ha solicitado al Gobierno de Israel que, ante cualquier eventualidad en ese país, se respeten los derechos de las personas mexicanas y se les facilite la asistencia y protección consular con base en las convenciones internacionales en la materia”, se informó ayer. Y se reportó también que tras los ataques a embarcaciones los connacionales se encuentran a salvo. Es sabido que México mantiene la posición de dos estados, la cual acaba de ser refrendada en la ONU, pero también es cierto que el gobierno de Benjamin Netanyahu ha catalogado a la flotilla en la que viajan siete connacionales como terrorista. Pendientes.

