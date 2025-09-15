Por fin los terminan de adscribir

Dos semanas después de que rindieron protesta, los 846 nuevos jueces y magistrados por fin tienen certeza sobre dónde les tocará ejercer su función. Y es que el Órgano de Administración Judicial terminó ya de definir cuál será la adscripción de cada uno y que sus funciones comenzarán a partir de hoy, 15 de septiembre. Se trata de un día simbólico, porque justamente es independencia lo que deberán mostrar con sus fallos tras ser electos por el pueblo. El órgano que reemplazó al Consejo de la Judicatura Federal ha señalado, por lo pronto, que de esta forma “sienta las bases para la nueva impartición de justicia de calidad, ágil, cercana a la gente y con rostro humano”. Lo que es un hecho es que ahora sí empieza la nueva era judicial. Desde campaña, varios de los candidatos que lograron el cargo veían en la elección una fuente de legitimidad; sin embargo será su accionar cotidiano y el que hagan notar un cambio lo que finalmente se las dé, nos comentan.

