‘¡Vivan las heroínas anónimas!’: Las arengas que dedicó Claudia Sheinbaum en su primer Grito

Las arengas que dedicó Claudia Sheinbaum en su primer Grito.

Claudia Sheinbaum realizó su primer Grito de Independencia como Presidenta de México, un acto histórico por ser la primera mujer que encabeza esta ceremonia desde Palacio Nacional.

En total, la Presidenta de México lanzó 22 arengas durante su primer Grito de Independencia y ante un Zócalo completamente lleno de personas.

En La Razón de México, te presentamos cuáles fueron los vivas que gritó Claudia Sheinbaum:

¡Mexicanas y mexicanos!

¡Viva la Independencia!

¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!

¡Viva Josefa Ortiz Téllez Girón!

¡Viva José María Morelos y Pavón!

¡Viva Leona Vicario!

¡Viva Ignacio Allende!

¡Viva Gertrudis Bocanegra!

¡Viva Vicente Guerrero!

¡Viva Manuela Medina, “La Capitana”!

¡Vivan las heroínas anónimas!

¡Vivan las heroínas y héroes que nos dieron Patria!

¡Vivan las mujeres indígenas!

¡Vivan nuestros hermanos y hermanas migrantes!

¡Viva la dignidad del pueblo de México!

¡Viva la libertad!

¡Viva la igualdad!

¡Viva la democracia!

¡Viva la justicia!

¡Viva México libre, independiente y soberano!

¡Viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!

▶ #Video | El Grito de Independencia fue un momento de gran significado para el país. Por primera vez en la historia, una mujer presidenta, Claudia Sheinbaum (@Claudiashein), pronunció las arengas desde el balcón de Palacio Nacional. La mandataria rindió homenaje a la libertad,… pic.twitter.com/f7PmyAcJal — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 16, 2025

