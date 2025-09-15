La Arrolladora en el Zócalo: Así se vive la presentación este 15 septiembre

El 15 de septiembre es una de las celebraciones más esperadas por miles de personas que se dan cita en diversos lugares para conmemorar el Grito de Independencia.

Este año, cientos de personas se encuentran en el Zócalo de la Ciudad de México en espera de que la Presidenta Claudia Sheinbaum de lo que será su primer Grito de Independencia.

Las miles de personas disfrutan ya de la música en vivo incluida La Arrolladora Banda El Limón quien ya se encuentra en vivo en la Plaza de la Constitución.

La banda tocó algunos de sus más grandes éxitos como El final de nuestra historia, además de cantar canciones populares como En los Puritos Huesos.

▶ #Video | Parejas, familias, enamorados disfrutan ya de la Arrolladora Banda el Limón (@Arrolladora), el último show musical con el que se amenizará el 215 Aniversario de la Independencia #GritoDeIndependencia #Zócalo #15deSeptiembre #FiestasPatrias #GritoHistóricoPresidenta… pic.twitter.com/Hvu13jjmlH — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 16, 2025

Para los más enamorados la banda cantó junto con el público la romántica melodía Aquí hay para llevar, la cual encendió aún más los gritos de las miles de personas que se encontraban en la Plancha del Zócalo.

El cantante de la banda se subió a una de las barandillas de contención con ayuda de la seguridad en dónde comenzó a caminar hacia el público que se emocionó con la cercanía de la banda, mientras en el escenario continuaba la música.

Para acompañar un “México lindo y querido” y para tomarse una fotografía con la banda, los miles de asistentes encendieron las luces de sus celulares.

La Arrolladora Banda El Limón se presenta en el Zócalo ı Foto: Especial

