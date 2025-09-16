Mark Carney, primer ministro de Canadá, visita México el 18 y 19 de septiembre para reunirse con Sheinbaum

Este jueves, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, viajará a México para reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para estrechar la colaboración en materias como seguridad y comercio.

La visita del canadiense se dará entre el 18 y 19, en el marco de los acercamientos que se acordaron durante la visita de la mandataria a aquel país, en junio pasado, cuando acudió como invitada a la Cumbre del G7.

El primer ministro Carney viajará a la Cd. de México, México, del 18 al 19 de septiembre para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y profundizar la asociación Canadá-México en seguridad, infraestructura, energía y comercio. https://t.co/0Zeod6XbL6 https://t.co/4tqMy1V8k2 — Canadá en México (@EmbCanMexico) September 16, 2025

En una tarjeta informativa, la Oficina del Primer ministro subrayó que el objetivo será el de profundizar la relación entre ambos países para “reforzar la prosperidad” de Norteamérica, así como la de los trabajadores y empresas de las dos naciones.

Se destacó que entre los asuntos a tratar estará la relación bilateral, sobre todo en cuanto a seguridad, inversión, infraestructura, energía y el comercio.

Esto dijo Mark Carney sobre su visita a México

Se aseguró que el nuevo gobierno canadiense ha emprendido una diversificación y fortalecimiento en sus relaciones comerciales con “socios fiables” para crear empleos bien pagados, crecer sus industrias y asegurar nuevos mercados, así como construir “cadenas de suministro más resilientes”.

“Canadá y México mantienen una sólida relación con base en más de tres décadas de libre comercio. Ante un panorama mundial cambiante, nos centramos en mejorar nuestras alianzas en materia de comercio, seguridad y energía. Juntos, construiremos cadenas de suministro más sólidas, crearemos nuevas oportunidades para los trabajadores y proporcionaremos mayor prosperidad y seguridad tanto a los canadienses como a los mexicanos”, dijo al respecto Carney.