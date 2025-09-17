Adán Augusto se dice ‘tranquilo’ ante la entrega de Hernán Bermúdez Requena a México

Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado de la República, aseguró que está “tranquilo” ante el traslado a México de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de seguridad durante su gubernatura en Tabasco y presunto líder de “La Barredora”.

En entrevista, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) comentó que lo “importante” es que la verdad se esclarezca y aseguró estar dispuesto para presentarse a declarar ante las autoridades.

Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de "La Barredora" fue trasladado a México tras ser expulsado de Paraguay. ı Foto: Facebook, @senadcomunicacion

“Lo más importante es que se esclarezca la verdad, quien tenga responsabilidades, seguramente tendrá que pagar”, afirmó.

Al ser cuestionado dejaría su escaño ante señalamientos contra Hernán Bermúdez Requena, el senador respondió que “de ninguna manera”.

Además, negó cualquier vínculo con el grupo criminal “La Barredora“, al señalar que ”en el espacio de tiempo en que en que se dan esos comunicados, pues yo ya no estaba de gobernador".

Al preguntarle sobre si se presentará a declarar por el caso, aseguró que lo hará “cuántas veces me soliciten comparecer”, lo cual no ha ocurrido, y subrayó que “no importa” si tiene la figura de fuero o no.

“Yo de ninguna manera tengo nada que temer. Yo estoy tranquilo, confiando en que las autoridades harán su trabajo conforme a la ley” Adán Augusto López, senador de Morena



Señaló que mientras desempeñó el cargo de gobernador de Tabasco o como secretario de Gobernación no recibió reportes o informes de las actividades ilícitas de Hernán Bermúdez Requena, sobre el que, dijo, “nunca fue mi amigo”.

Respecto a posibles señalamientos por parte de instituciones como el Ejército, López Hernández sostuvo que cualquier información sobre él no proviene de fuentes oficiales ni constituye una acusación formal.

“Eso lo aclaró el general secretario el otro día, que le preguntaron. Dijo que esos no son señalamientos del Ejército o de la Secretaría de la Defensa , que eran hojas de trabajo. Creo que sí le llamó de información o supuesta información que se recibe en columnas periodísticas, en versiones en los cafés”, explicó.

López Hernández reiteró que mantiene absoluta confianza en la justicia mexicana y que está dispuesto a colaborar con cualquier investigación. “Sí, claro. Estoy tranquilo ante su llegada y confiando en que todo se hará conforme a derecho”, dijo.

▶ #Video | Adán Augusto López Hernández (@adan_augusto) se dice "tranquilo" de la llegada de Hernán Bermúdez y se dijo sin ningún nexo con La Barredora



📹: @ulisess_s18 /@LaRazon_mx pic.twitter.com/stes44aOOL — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 17, 2025

