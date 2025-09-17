Claudia: Ninguna injerencia es posible en nuestra patria

Al encabezar su primer Desfile Cívico-Militar por el 215 Aniversario de la Independencia de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó el rechazo a cualquier intención extranjera de intervenir en asuntos nacionales.

En su mensaje ante el despliegue de las Fuerzas Armadas sobre la Plaza de la Constitución, la mandataria resaltó la reforma que envió y se aprobó con el fin de establecer en el artículo 40 de la Constitución no sólo la negativa a actos injerencistas, sino también una sanción contra quienes incurran en ello.

Así, exclamó que la independencia del país “significa que ninguna potencia extranjera decide por nosotros, pero, también, que cada hija y cada hijo de esta tierra tienen derecho a vivir con dignidad, con justicia y con libertad (…) Hoy, con gran entereza, es claro que nuestro pueblo conoce su fuerza y su historia, y por ello, ninguna injerencia es posible en nuestra patria”.

La titular del Ejecutivo federal, ayer, al encabezar el acto conmemorativo. ı Foto: Especial

En su calidad de comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, subrayó que nada detiene al país y es la población la que lo sostiene, por lo que es en ésta donde reside el poder de mantener o cambiar a su Gobierno.

“Nada detiene una nación cuando es su pueblo quien la sostiene y la defiende con orgullo y cuando hay un Gobierno que no se aleja de su pueblo, de la justicia, de la democracia, esa en donde la soberanía reside en el pueblo y no en el privilegio”, destacó.

En el contexto de los múltiples conflictos internacionales, dijo que México es “símbolo de paz y fraternidad mundial”, por lo que el compromiso está con la cooperación, el respeto mutuo y la defensa de la autodeterminación de los pueblos, por lo que pidió no olvidar las acciones realizadas por los héroes y heroínas de la patria, para que la independencia y la justicia sea defendida a diario, y hoy por hoy se hace de manera pacífica.

El Dato: El de ayer fue el primer desfile del 16 de septiembre que preside una mujer Presidenta y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas.

“Hoy nos toca hacerlo pacíficamente, avanzando en la transformación que honra lo mejor de nuestra historia, la lucha de nuestros héroes y heroínas, porque busca lo mismo que ellos: libertad, soberanía, democracia, justicia e igualdad. La transformación significa poner al centro al pueblo, gobernar con honestidad y abrir los caminos del bienestar y el desarrollo para todas y para todos, pero: ‘Por el bien de todos, primero los pobres’”, expresó.

La titular del Ejecutivo federal también mencionó que, como en otros puntos de la historia, actualmente hay quienes han acudido a potencias extranjeras para conseguir “apoyo” e injerencias en el país por medio de “calumnias” contra la nación.

“Así sucedió con los conservadores que trajeron a Maximiliano y con los traidores que impulsaron el golpe de Estado con Huerta, pero siempre ha sido el pueblo de México quien ha defendido la patria, quien ha resistido y quien ha demostrado su grandeza”, mencionó.

16 mil elementos integraron la columna del desfile

Como lo hizo al dar el grito de Independencia, resaltó el nombre de mujeres que también lucharon por la independencia nacional, destacando el reconocimiento al apellido materno de la insurgente Josefa Ortiz Téllez-Girón, mejor ubicada hasta ahora como Josefa Ortiz de Domínguez.

“Junto a ellos, las mujeres que dieron todo por la patria: Josefa Ortiz Téllez-Girón, cuya voz desafiante y valiente anunció que era el momento de luchar, y lo hizo durante toda su vida. Manuela Molina Medina, mujer indígena, quien luchó junto a Morelos, recibió el grado militar de capitana, nombramiento que fue expedido por la Suprema Junta de Zitácuaro, Michoacán.

“Leona Vicario, quien, con inteligencia y generosidad, sostuvo la causa insurgente, demostrando que la independencia también se fraguaba en las letras, la estrategia y la defensa. Gertrudis Bocanegra, mujer de inteligencia que entregó su vida con firmeza. Fue descubierta por los realistas y sentenciada a muerte, fusilada en la plaza de Pátzcuaro, porque no quiso dar información acerca de las fuerzas insurgentes al gobierno virreinal”, dijo.

La mandataria mencionó que el pensamiento de los héroes de la patria rompió con el orden establecido entonces, como Miguel Hidalgo quien, tras haber alcanzado la abolición de la esclavitud, fue criticado, acusado y luego asesinado, pese a lo cual, subrayó, quedó en la memoria de los mexicanos.

“En el juicio de excomunión lo calificaron de ‘demagogo’, ‘desnaturalizado’ y ‘frenético’, tratando de deslegitimar su causa. Sin embargo, Hidalgo se sostuvo con firmeza en la defensa de sus ideales, asegurando que obraba guiado por su conciencia.

“La historia de nuestra independencia está tejida con la grandeza de hombres y mujeres que supieron transformar la adversidad en fuerza y la opresión en libertad. Hidalgo fue el inicio, pero a su lado se levantaron también otros espíritus libertarios que dieron forma a la nación que hoy somos”, dijo.

Tras el recuento histórico, la Presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que México debe ser una tierra libre de desigualdades y privilegios.

“Hoy, al evocar estas figuras inmortales, entendemos que la Independencia no sólo fue obra de sus valientes dirigentes, sino la suma de héroes y heroínas anónimas, de un pueblo entero que se alzó contra la injusticia; fue la unión de campesinos, artesanos, indígenas, mestizos, criollos, mujeres y hombres, que supieron que la dignidad vale, incluso más que la vida”, dijo.

Marina destaca “golpe de timón” a corrupción

Por Ulises Soriano

Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina, aseguró que la institución dio un “golpe de timón” para erradicar prácticas de corrupción y refrendó su compromiso de actuar siempre con honestidad y transparencia frente al pueblo de México, pues “la ley es para todos”.

En el marco del desfile cívico-militar del 215 aniversario de la Independencia de México, Morales Ángeles enfatizó: “Desde la Secretaría de Marina Armada de México hemos actuado con una sola brújula: la honestidad y la transparencia. Como la institución más querida de México, hemos trazado un solo rumbo a seguir. Pase lo que pase, duela lo que duela, se trate de quien se trate, porque el amor al pueblo sólo puede corresponderse con el mismo sentimiento”.

El Dato: Raymundo Pedro Morales reconoció en su red X al contingente naval, “cuya vocación de servicio enaltece a nuestra Armada de México y representan con orgullo a la Marina”.

En medio de la polémica por la red criminal de huachicol fiscal que involucra a mandos navales, el almirante secretario reconoció públicamente que ha sido “duro” aceptar la existencia de esos actos “reprobables” en la institución.

“Los actos no nos definen como institución, sino que podían enquistarse y quedarse para dañar a nuestro pueblo. Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable, callarlo”, dijo.

Al hacer un balance del papel de la Armada en la historia nacional, el mando naval sostuvo que fue la propia institución la que se adelantó a corregir las fallas internas: “Así, el mal tuvo un fin determinante: en la Marina no encontró lugar ni abrigo. Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón, porque la lucha contra la corrupción y la impunidad son parte central de la transformación. Jamás fue para nosotros opción el disimulo, porque el silencio no nos define; la verdad, en cambio, nos fortalece; la justicia nos determina y la adversidad nos sustenta”.

Morales Ángeles resaltó que la institución naval mantiene su compromiso con la legalidad: “Hoy la Marina de México es más fuerte, la Marina de las y los mexicanos, una Marina en la que la ley es para todos. Quien ama a México, tiene la responsabilidad de responder”.

En el primer desfile del 16 de septiembre con una mujer al frente de la Comandancia Suprema, expresó que la institución sale nuevamente a las calles para refrendar su compromiso con la nación: “Hoy, los que siempre hemos sido, salimos como cada año a las calles de México a refrendar nuestro patriotismo a las y los mexicanos, y con ello, declarar un amor que no nos cabe en el pecho”.

En su mensaje a la nación, el almirante Pedro Morales señaló: “Con la Cuarta Transformación la revolución de las conciencias ha sido el faro que guía nuestro actuar. Este segundo piso de cambios exige más fortaleza y claridad. No hay marcha atrás. De la mano de nuestro pueblo, hemos apelado con mayor rigor al marco de la legalidad para erradicar males como la corrupción. Juntos enfrentamos retos históricos y asumimos cada desafío con el mismo coraje y con los valores que nos definen, con honor, deber, lealtad y patriotismo”.

Unidad nacional, pilar de la soberanía: Trevilla

› Por Ulises Soriano

La unidad nacional es el eje indispensable para preservar la integridad, independencia y soberanía del país, subrayó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, en el desfile cívico-militar por el 215 aniversario de la Independencia de México.

“Sumemos fuerzas y desterremos las conductas antisociales que dañan al pueblo de México, como la delincuencia, la discriminación, la drogadicción y la violencia. Con unidad nacional, desde nuestras trincheras, impulsemos la educación, la igualdad, el respeto, la equidad, el civismo, el cuidado del medio ambiente, el trabajo y el deporte. Fortalezcamos la unión familiar, la participación ciudadana, nuestros principios, nuestra cultura y nuestras raíces”, afirmó en su mensaje.

Ricardo Trevilla en la parada militar del 215 aniversario de la Independencia. ı Foto: Especial

El jefe del Ejército destacó que este acto cívico no sólo recuerda la gesta heroica encabezada por Miguel Hidalgo y Costilla, sino que también simboliza el fortalecimiento del vínculo cotidiano entre las Fuerzas Armadas y la sociedad mexicana.

5 mil mujeres marcharon en la columna del 215 aniversario de la Independencia

“Con el paso marcial de los participantes se reafirma un vínculo que todos los días se robustece entre el pueblo de México y sus Fuerzas Armadas, indispensable para mantener viva nuestra principal aspiración nacional: la existencia y permanencia del Estado mexicano”, puntualizó Trevilla Trejo.

En su discurso, Trevilla explicó que la misión esencial de las Fuerzas Armadas es defender los valores de la nación y los principios que la sostienen.

“La integridad es el cuerpo de la República que no puede ser segregado, la independencia es el aliento de la patria y la soberanía es el alma invencible de la nación, traducida en el poder que reside en el pueblo”, aseveró.

El secretario de la Defensa resaltó, además, la presencia inédita de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como la primera mujer en encabezar el desfile de la Independencia de México como Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, y la participación histórica de más de cinco mil mujeres en la columna militar, como un reflejo del compromiso de igualdad y equidad dentro de las instituciones castrenses.